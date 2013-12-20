港报财经评论：鸽派退市新布局--信报12月20日

鸽派退市新布局/ 习广思

贝南奇临别秋波，做了一个令市场意外的决定。等待多时，联储局终启动退市，将缩减每月买债规模100亿美元，明年退市的进程将视乎经济数据。退市的出现，向好的一边看是消除了市场持续不明朗的消息，令退市政策变得清晰，但向坏的一边看，启动退市将为市场带来波动，短期投资者反应难确定，金融市场在年结更加波动，派对未必能尽兴。然而，贝南奇这个决定意味政策进入转变期，进入“后QE时代”，投资者也要面对退市新布局，关键是留意不同资产的反应。第一件事，是拆解联储局政策的转变。这次退市出乎意料，一是时间，二是内容。尽管启动退市，但缩减买债规模相当细，亦未有表明退市期限，变成象征式地退市，以致退市力度远低过市场预期。其次，联储局也未如预期般抛出其他进一步收紧的条件，失业率门槛还是6.5%，亦没有推出其他压低利率的措施，只是含糊地表示视乎经济情况，再强调长期低利率环境。

联储局退市理由是经济及劳工市场前景改善，联储局稍为下调2014年失业率目标，由6.4%至6.8%下调到6.3%至6.6%，到2015年第一季可回落到5.8%至6.1%，即届时可能会加息。但矛盾是联储局却把今年核心通胀预测下调到0.9%至1%，又把2015年增长目标由3.25%下调至3.2%。这些混杂而矛盾的讯息，市场判断是“鸽派退市”，即是虽然退市，但联储局会继续放鸽。第二件事，是看市场对退市的反应。退市最大影响是资金流，故债市、黄金及汇市的反应才是首要看的。债市早为退市搭好台，出人意表的是，美债表现冷静，十年美债息未触及3厘警戒水平，一来是有心理准备，二来缩减规模很小。汇市第一时间翻波，日圆、澳元、加元汇价破位，美元升穿104日圆水平，随着美元转强，这几个货币将继续疲弱。金价续跌至1,200美元水平，联储局对通胀预期续低，能否守住顿成疑问。

由于联储局改变了玩法，这三项资产在明年的走势将继续受经济数据、议息结果所左右。联储局每次议息不再是收水放水的差别，而是增加或缩少减债规模，也有可能不变，这些决定将由经济数据主导，市场将更趋波动。至于股市，则要分地区来看。在联储局混杂的讯息中，美股创新高的反应明显是为此兴奋，一来退市力度小；二来市场倾向鸽派解读，即经济复苏的故事；三来市场终于相信退市不等于加息。再说，由资金流来看，退市应进一步加快资金弃债从股，对美股、欧股及日股情况均较有利。相反，新兴股市的反应则再一步显示，退市带来的资金不明朗对新兴市场不利，昨日亚洲股市的反应相当淡，韩股、新加坡股市升幅在尾市收窄，受资金流影响最大的市场如印度、泰国及菲律宾股市均下跌。今年新兴市场两度出现撤资潮，相信如今退市成真，资金逆流的冲击已大大减底，但到底还是进入退市新格局，在美元转强、资金逆流的情况下，仍将对股市不利。(B03)

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储局未加息美元难上升/ 苏子

受到联储局削减QE规模影响，昨晨美元在低位经过一轮激烈争持后，终于由看好的投资者成功胜出，美汇指数更以大阳烛突破上周的80.42高位阻力。但昨天日本市及欧洲市早段，美元却未见承接昨晨联储局议息后的强劲势头，以单边市形式进一步走高，美汇指数仅高见80.65便乏力再升，未能趁势突破更关键的100天SMA阻力。美汇指数已回落至上月收市价附近争持，暂时欠缺明显方向。留意欧罗兑美元在知悉联储局的议息结果后曾一度抽升至1.3811高位，随后因乏力挑战今年的1.3832高位，才触发大量获利沽盘入市，令汇价得以出现逆转性的回落及成功跌破10天SMA支持收市。

不过，昨天欧罗兑美元在美国入市前夕，却一直表现十分平静，始终未能承接已经转劣的技术走势进一步跌至20天SMA支持以下波动，故小心欧罗兑美元的跌势只属昙花一现。联储局的会后政策声明已指出，在可见将来利率仍将保持低位；加上联储局目前的收水规模亦在市场预期之内，相信美元稍后不大可能会继续大幅上升。稍后美汇指数的升势若一直受制于100天SMA阻力，预料后市较大机会回复早前的偏弱势头，以及因此带动欧罗兑美元止跌回升并再度挑战1.38关口。目前联储局只是启动了收水措施，但市场仍在观察候任联储局主席耶伦会否在明年完全退出QE政策；若市场相信耶伦未必可以在明年完全退出QE政策，相信美元的表现将好不到哪里。 目前不少投资者均认为联储局启动收水措施后，明年美元将有较出色的表现，除非市场已开始炒作美国即将进入加息周期，否则仅凭收水，并不足以令美元出现一浪高于一浪的单边走势。短线而言，若美汇指数一直乏力升越100天SMA阻力及可以逐步回落至20天保历加通道底部支持，相信届时顺利跌破并继续往下寻底的可能性甚高。(B14)