港报财经评论：港股失守23,000慎应对--经济日报12月20日

港股失守23,000慎应对/ 林瑞芬

美联储局终决定开展退市第一步，这对后市的投资环境当起变化，且看美、港两市的反应，市场从此波谲云诡。港股昨日表现戏剧性。恒指高开之后高见23,404，但好景不常，一路回软，到午市跌势更为加剧，最低见22,753，全日高低波幅达651点，收报22,888，跌1.1%，23,000终失守，不妙！国指收报10,777，跌1.68%，最低见10,687，11月之上升裂口近10,700也近考验，短线大势仍捱打，慎应对波动市。

之前，还猜恒指近23,000就完成调整，现况暂也要承认预计偏差。对比亚太区市场甚至于欧洲股市昨开市初段表现，港股跌势可难看，其他怕走资的新兴市场都没跌那么多。美股周四在退市消息公布后回升，事后解释可以是因为市场人士一早已有心理准备，其实退市包括对经济钱途的利好讯号，资金或逐步由海外市场回流美国，独利美股，港股为可能资金流走所累，应跌。不过，美股周四之短期振奋，若于后市无以为继，启示周四之升实乃诱高杀淡，港股醒目钱也看清大形势，预早从高位回落反应，退市对股市的反应，短线确难明。

退市第一步终在现在落实，略较市场预算为明年1月或3月为早，但联储局所发出的信息其实也算透明，望将后市冲击减到最少，但不表示没有冲击。2014年逐步减少买债规模及结束QE，2015年再决定开展加息步伐，暂是市场最普遍的预期。看附图美国十年期债息走势，基本上，在今年上半年始已在回升准备，其实，退市路线图今年以来一直在投资者心中，到来的时候，现况确是最微妙的时候，充满矛盾。基本面告知美国经济好、金融系统已接近修复，才有条件缩减买债退市。然而，另一方面，又怕退市的步伐快过预期，怕加息浪无声无色地杀到。相信市场要适应退市已开展第一步的步伐，以波动市来反应。后市难以确定的美国经济复苏的能力又几快，虽然是开展了减买债步伐，但减速在预期之内，相信市况波动之后，结合经济向好的基础以及对中国内地改革的决心增强下，能化解沽压，再延升浪。暂时只有望这，恒指自24,000回落，现已失守23,000，下一级退防线是22,500左右。(B04)

................................................................

大摩荐15只， 偏低旧产业股/ 余少文

中港股市昨日先升后跌，又是中国内地流动性紧张惹的祸！而摩根士丹利早前将国指明年目标定为12,600点后，亦看好15只“旧中国”产业股份，可在大市调整时参考。上证综合指数“八连跌”，国企指数昨日亦先升后跌，开市高见11,085点，一度升124点，可惜高开后节节败退，最后倒跌183点或1.7%，收报10,777点，如由全日高位计算更跌307点，全日成交额增加至158亿港元，只有18%主板H股可以逆市上升。而红筹指数则跌20点或0.5%，收报4,534点，成交额57亿港元。中国内地市场在年底至2014年1月底都会出现流动性紧张，言犹在耳，中国内地银行同业拆息近日便持续上升，昨日见1个月拆息抽升越7%，见7.1012%；2星期拆息更升113.9个基点至6.218%。

当然，11月份新增外汇占款3,979亿元人民币，维持高水平，连同10月份的4,416亿元人民币，合计8,395亿元人民币，是过去三年以来最大新增外汇占款的10月和11月，但对中国内地流动性似乎没有帮助。过去所见，外汇占款上升，多反映流动性增加，但近期所见，外汇占款上升对流动性确实没有带来支持，因为银行同业拆息在下半年是反覆上升。除了年尾资金紧张、人民银行暂停逆回购操作等因素外，外汇占款所带来的资金，可能没有流入实体经济，又或是中央仍然限制银行的放贷，都是影响流动性的原因。明年农历新年在1月底，农历年前一般都会出现资金紧张现象，小心大市到明年1月底仍然是震荡。

若然大市调整，尤其是深度调整，可参考摩根士丹利报告看好的15只“旧中国”产业股，当中包括煤炭、基建、银行、矿产、能源，以及有机会被重估的电讯等产业的股份。该15只股份以昨日收市价对比目标价，潜在上升空间由1%至62%不等，最大潜在上升空间是中煤能源 和中国交通建设 ，升幅最小是农业银行 。摩根士丹利解释，该行是倾向“新中国”产业股份，如消费、医疗保健、科技等，因为中国内地经济正由旧有模式的高投资和依赖出口中转变，但“旧中国”的产业，如能源、材料、资本货物和银行等估值跟环球对手有大折让，部分股份亦被低估，如农业银行 、中国海洋石油 、中国交通建设以及鞍钢股份 等，不少股份估值较环球对手更便宜，但公司基本因素和盈利前景却在对手之上。(B05)