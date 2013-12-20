《分析师观点》台湾11月外销订单年增率略优于预期，但对出口贡献不大

路透台北12月20日 - 台湾经济部周五公布，11月外销订单较上年同期增0.8%，略优于市场预估年减1.9%，主因资讯通信及电子产品订单创新高。而根据调查结果，预估12月外销订单金额较11月略减。

地区别方面，经济部表示，来自美国和中国的订单出现年减，主要还是精密仪器减少最多。

产品别方面，经济部表示，手持行动装置销售佳，资讯通信及电子产品订单创新高，金额分别是117.4亿美元、101亿美元；但精密仪器接单金额29.4亿美元，较上月增3.2%，主因中国大陆农历春节之电视铺货需求增加所致；但其较上年同月则减13.8%。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年11月 2013年10月

外销订单 +0.8 +3.2

路透调查 -1.9 +0.7

订单区域

中国大陆(含港) -1.3 +3.2

美国 -4.0 +9.0

欧洲 +9.8 +7.6

日本 +6.7 -1.6

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

11月外销订单虽然较预期稍好，但因台湾海外生产的比例已约五成，对出口的实质帮助没那么大，今年全年的经济成长率已大致底定，大概就是高于1%多而已。但明年来看的话会好一点。美国QE开始减码，显示经济复苏好转，欧洲也在好转中，不过明年最主要还是要看中国大陆的经济有没有明显上来。我们预料虽然大陆会继续调结构，但明年力道应该不会像今年这么大，对台湾明年经济成长率的贡献可以观察，预料明年台湾经济成长率有机会到3%、甚至之上。

--永丰金控分析师 石孝棨：

11月订单正成长主要还是因为iphone卖得很好，笔电市场也有起死回生的迹象，但其他产品表现仍然不佳，全年来说大概就是在目前的水准。明年看起来有机会温和成长，主要是台湾受惠全球景气回温，但对出口的贡献度仍将十分有限，因为产品被中国大陆及韩国取代的状况仍十分严重，我们预估明年台湾的经济成长率为约2.8%。

下周央行的理监事会，在出口表现不如预期、内需也没有改善的情况下，没有升息条件。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收低3.5分，报29.980。

--台股加权股价指数 收高0.01%至8,408.53点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw

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**相关背景**

--主计总处11月底将台湾今年经济成长率预估值下修为1.74%，明年经济成长率亦下修至2.59%。