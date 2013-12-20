中国货币市场：七天回购再刷新近半年高点，央行SLO施援但资金仍紧

路透上海12月20日 - 虽然中国央行已表态通过SLO(短期流动性调节工具)向市场适度注入流动性，但周五早间银行间市场资金面仍偏紧，供给未见明显增加，资金价格盘中大幅波动，七天回购早盘尾段再刷新近半年高点。
“隔夜和七天都不好借，很多是大幅加点的。今天说不定大额系统还得延迟。”北京一券商交易员称。
七天回购目前最高价为9.9%，此前盘中高点为6月28日创下的10%，隔夜早盘最高价也为9.9%，距离周四盘中高点10%仅一步之遥，此前高点则为6月25日创下的15%；在6月末“钱荒”时，七天和隔夜回购最高曾分别飙升至28%和30%的历史高点。
华东一商业银行交易员也表示，“非常紧，SLO量不够，大行要么不出，有的还在借，政策性银行有一两家出少量。”
上述券商交易员还提到，线下资金价格今日也未见明显回落，“(机构)有钱的都出线下了，很多都是8%以上，一个月到三个月的比较多。”
北京一大型商业银行交易员则指出，按照往年惯例，年前最后几个交易日，应该有大量的财政投放，央行周四也表示要根据财政支出进度情况，来提供流动性支持，“往年经验是这样，但今年具体怎样也不好说。”
中国人民银行周四在其官方微博称，近期已据市场流动性状况通过SLO(短期流动性调节工具)，向市场适度注入流动性；未来将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.2879 4.6133 -32.54
七天 7.8682 7.0582 +81.00
14天 6.9697 6.7920 +17.77
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 8.7000 3.5450 +515.50
七天 6.9900 5.1950 +179.50
14天 7.0000 6.5150 +48.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.9500 3.8300 +12.00
七天 7.6000 6.6000 +100.00
14天 8.5000 6.3500 +215.00
Shibor
其中:隔夜 3.9270 3.8460 +8.10
七天 7.6540 6.4720 +118.20
三个月 5.4580 5.4239 +3.41
----------------------------------------------------------- (完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)