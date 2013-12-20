台湾债市：五年债盘初殖利率随美债趋升，关注明年发债计划

路透台北12月20日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周五盘初趋升，但交投量急冻。本周来走势偏强的五年债殖利率此前已连四日走跌，但美债上日对QE(量化宽松)缩减决议温和发酵，殖利率扬升，台债今日跟进美债走势，并静待下周一财政部公布明年发债计划。
公债交易员指出，上日台债市场对美国缩减购债规模反应冷静，甚至出现多方带盘的小幅追价行情。但国际投资人显然对美联储(FED)释出的讯息仍在消化过程中，美国10年公债殖利率是否往3.0%的关键水位趋近至为重要，稍稍让多方有些忌惮，殖利率因而止跌修正。
“之前场上欠缺卖盘让殖利率偏下，但这不是长久之计，明年初如果美债殖利率续弹，台债就会有压力。”一证券商交易员说。
市场人士认为，今日台债殖利率虽有修正，但零星买盘未完全退却，上档暂时仍有支撑，今日走势仍以窄幅区间看待。
美国公债价格周四仍处于跌势，上日美国联邦储备理事会(FED/美联储)称将会缩减每月购债规模100亿美元，同时暗示维持指标利率在低档的时间将较先前承诺还要长。指标10年期公债价格 下跌13/32，收益率升至2.935%。
观察市场最新动态：
* 美债10年券殖利率上日扬升，亚洲盘当前报2.92%附近
* 五年券殖利率修正弹高，但上档仍有零星买盘
* 10年券殖利率 跟进趋升，但交易量能同样低迷
* 年底前欠缺卖盘料持续，仍有利多方作价，惟须小心明年初反弹风险
* 预料23日(下周一)发债计划将减发长券，10年期增加一次增额发行
* 第一季中短券筹码供给即使增多，料市场反应不会太大，因符合预期
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10：1.635-1.65%
* 五年公债102/11：1.04-1.06%
本地时间10:10时最新报价：
* 102/10期10年公债殖利率弹0.7基点报1.6450%
* 102/11期五年公债殖利率弹1.1基点报1.0470%
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(记者 林妙容; 审校 张喜良)