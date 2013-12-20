美国个股：电商巨头Overstock计划明年起接受比特币--金融时报

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
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路透12月19日 - 金融时报报导，美国电子商务网站Overstock.com 计划成为第一家接受比特币的美国大型零售商。
Overstock执行长Patrick Byrne接受金融时报采访时称，该公司可能明年开始接受比特币。
“我认为健康的货币体系最终不是来自政府官员一时心血来潮的作法，而是基于他们无法控制的因素，”Byrne称。
Overstock未回复要求置评的请求。该公司去年营收超过10亿美元。
IAC 的约会网站OKCupid已经接纳比特币成为一种支付手段。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
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