美国个股：电商巨头Overstock计划明年起接受比特币--金融时报

路透12月19日 - 金融时报报导，美国电子商务网站Overstock.com 计划成为第一家接受比特币的美国大型零售商。

Overstock执行长Patrick Byrne接受金融时报采访时称，该公司可能明年开始接受比特币。

“我认为健康的货币体系最终不是来自政府官员一时心血来潮的作法，而是基于他们无法控制的因素，”Byrne称。

Overstock未回复要求置评的请求。该公司去年营收超过10亿美元。

IAC 的约会网站OKCupid已经接纳比特币成为一种支付手段。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)