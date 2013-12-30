背景资料：中国全国各级政府的政府性债务一览表

路透北京12月30日 - 中国审计署周一发布全国政府性债务审计结果显示， 截至2013年 6月底，全国中央和地方各级政府负债情况如下：（单位：亿元） 年度 政府层级 政府负有偿 政府或有债务 合并口径 还责任的债 务 政府负有担保 政府可能承担一 责任的债务 定救助责任的债 务 2012年底 中央 94377 2836 21621 118834 地方 96282 24871 37705 158858 合计 190659 27707 59326 277692 2013年6月底 中央 98129 2601 23111 123841 地方 108859 26656 43394 178909 — 省级 17781 15628 18531 51940 — 市级 48435 7424 17044 72902 — 县级 39574 3488 7358 50419 — 乡镇 3070 116 461 3647 合计 206989 29256 66505 302750 2012年底中国政府负有偿还责任的债务余额与当年GDP的比率为36.74%。考虑其他债务 等因素后，2012年底全国政府性债务的总负债率为39.43%，低于国际通常使用的60%的负债 率控制标准参考值。 相关背景： --2013年12月，中央经济工作会议将着力防控债务风险列为明年经济工作六大主要任务 之一，提出要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务。加强源头规范， 把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，严格政府举债程序。明确责任落实，省区 市政府要对本地区地方政府性债务负责任。强化教育和考核，从思想上纠正不正确的政绩导 向。 --2013年7月，审计署发布简短信息称，“近日，根据国务院要求，审计署将组织全国 审计机关对政府性债务进行审计。” --2013年6月，审计署发布审计报告称，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府 性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底增长近13%，同时警示在地方政策性债务管理 中存在偿债压力大、借新还旧率高、变相融资突出等问题。 --2011年6月，审计署为首度披露中国地方政府性债务数据，截至2010年底，全国省、 市、县三级地方政府性债务余额共计10.7万亿元。负有偿还责任的债务余额与地方政府综合 财力的比率为52.25%，加上地方政府负有担保责任的或有债务，债务率为70.45%。 2010年底，有78个市级和99个县级政府负有偿还责任债务的债务率高于100%，分别占两 级政府总数的19.9%和3.56%。全国共有6576家融资平台公司，数量多且管理不规范，风险隐 患不可忽视。 (完) (整理 宿泱韫; 审校 黄凯)