更新版 2-企业并购：香港电讯近189亿港元吞并CSL，将成本地最大流动电讯商

* 香港电讯近189亿港元收购新世界与Telstra合资通讯业务

* 是次交易将令香港电讯成为本地最大流动电讯商

* 有关交易须得到上市公司股东以及香港政府批准

* 分析师指行业整合对所有营运商均有正面作用

* 香港电讯下午涨幅扩大至逾12%，其他电讯商亦大涨 (新增分析师观点及更新股价)

路透香港12月20日 - 香港电讯 计划以24.25亿美元（约188.67亿港元），收购新世界发展 与澳洲Telstra 于香港合资的流动通讯业务，该交易将令香港电讯一跃而成香港最大营运商，消息刺激公司股价大涨。

据联交所周五的公告，香港电讯拟收购的CSLNW，目前由新世界发展与Telstra分别占23.6%及76.4%的股份。CSLNW主要以“1010”、“one2free“以及“新世界传动网”三个流动网络品牌提供4G、3G及2G服务。

香港电讯本身在香港从事流动通讯业务，公司表示，收购交易完成后，拟将CSLNW合并并整合于香港电讯现有业务，以发挥及实现最佳的营运协同效益以及营运效率。

“CSLNW成熟且稳定的现金流，将加强香港电讯的流动服务平台以及长期的分派潜力。”该公司称。

投行美银美林估计，合并后的香港电讯可能节省频谱开支达16亿港元，每年资本开支减少4亿港元，并预期明年香港电讯的经调整资金流以及股息将上升30%。

巴克莱的报告则指出，香港电讯合并CSL可以令激烈的市场竞争环境得到缓和，对和记电讯香港 、数码通 等所有电讯商均有正面作用。

市场对交易持正面看法，刺激香港电讯午盘升幅扩大至最多近14%，并触及7.66港元的4个月高位；收涨12.46%，报7.58港元。

由于市场竞争格局改变可能导致新一轮并购热潮出现，数码通股价曾大涨逾20%，和电香港最多升逾12%。

这次香港电讯可以说是“以小吞大”。据投行法国巴黎月初的报告显示，CSLNW为香港最大流动电讯商，以今年上半年用户数目计的占有率为30.2%；香港电讯则是最小营运商，市占率12.8%。

香港目前共有五家流动电讯商，交易完成后将使香港电讯成为最大电讯商，与其竞争对手和电香港的占有率26.1%、中国移动 香港的17.1%以及新鸿基地产 旗下数码通的13.8%，距离进一步扩大。

**交易尚存变数**

不过该项交易尚存变数，包括须得到香港电讯的股东、主要股东电讯盈科 的股东以及香港通讯管理局的批准。据香港电讯预期，交易将在2014年第一季内完成。

香港电讯并购CSL有可能会大幅减少电讯市场的竞争效果，因此市场关注交易能否得到香港通讯事务管理局的批准。另一方面，香港电讯拟以不超过25亿美元的商业银行信贷来支付基本购买价及任何因调整而产生的额外款项，亦令投资者关注对公司财务影响。

电讯盈科表示，主要股东中国联通集团已承诺在股东会上投赞成票。联通集团为中国联通 母公司。

电讯盈科由亚洲首富李嘉诚次子李泽楷掌控，而李嘉诚长子负责的长实 和和黄 则是和电香港的最终控股股东。

电讯盈科向来活跃于香港电讯市场并购活动。该公司于2000年以290亿美元并购香港电讯，于2001/02年将CSL出售给Telstra，2005年成功并购香港独立电讯商Sunday。

Telstra于收购CSL后，又收购新世界发展旗下新世界流动通讯主要权益，因而易名为CSLNW。新世界发展称，将于出售交易收取代价5.72亿美元（约44.5亿港元），预计将录得约16.5亿港元收益。

据通讯事务管理局的数据，截至9月底为止，香港的流动电话服务用户约1,700万，按人口计算的流动电话服务用户渗透率为236.6%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)