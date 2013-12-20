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亚洲 | 2013年 12月 20日 星期五 11:38 BJT

中国新债：国开行下周三将继续增发至多280亿元福娃债，10年品种数量招标

路透上海12月20日 - 中国国家开发银行 周五公告称，将于下周三(25日)继续增发今年第43-47期固息债(俗称“福娃债”)，期限一至10年，总额不超过280亿元人民币。其中10年期品种采用数量招标发行方式。

其中第43期(一年)和第46期(七年)为第六次增发，第44和45期(三年和五年)为第八次增发，第47期(10年)为第五次增发。

具体发行条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

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发行上限 1年30亿元、3/5年80亿元，7年60亿元，10年30亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 12月25日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/7年单一价格(荷兰式)招标；10年数量招标

缴款日 1/3/5/7年2014年1月8日；10年12月27日

起息日 10月24日

分销期 1/3/5/7年：2013年12月26日-2014年1月8日

10年：2013年12月26日-2013年12月27日

上市日 1年：2014年1月10日

3/5/7年：2014年1月14日

10年：2014年1月3日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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此前第43-47期债历次发行利率(收益率)如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%

11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%

11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --

11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --

11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --

12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --

12/10增发收益率 5.3159% 5.4899% 5.5979% 5.6740% 5.7592%

12/17增发收益率 5.3622% 5.5542% 5.5545% 5.6783% 5.6951%

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

另外，消息人士透露，国开行拟于下周五(27日)在上海证券交易所试点发债，包括两年和五年期固息债两个品种，但规模尚未最终确定。 (完)

参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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