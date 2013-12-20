中国新债：国开行下周三将继续增发至多280亿元福娃债，10年品种数量招标

台湾汇市：台币续创逾三个半月高位，随亚币续扬且外资大幅买超台股

* 亚币持续上扬且外资大举买超台股 * 股市封关后外资动能料稍减，但仍偏汇入 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.450 路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二第三日收升，续创逾三个半月高位。交易员表示，亚币因市 场对美国总统特朗普保护主义立场担忧而持续上扬，且外资继续汇入买超台股。但午后美元指数 稳在10 0附近并未续挫，也令台币升幅收敛。 他们指出，外资今日继续大举买超台股逾百亿台币，丝毫不畏惧封关后长达八天可能出现任何事件的不确 定性，这现象有点令人匪夷所思。若以这两天外资汇入力道观察，明后天虽然少了股市交易的助益，但料仍有 外资的美元卖压等待消化，台币走势还是偏强看待。 〞外资偏向汇入，已经连两天买超台股逾100亿台币了。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，台币近期的强势表现让有些交易商跌破眼镜，不过出口商客户还算耐得住性子 ，没太跟着大举抛汇。进口商则逢低买进美元，让台币的走势稍稍获得收敛。 大型公股银行交易员认为，美元指数 经过快速修正后，在10