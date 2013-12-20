《分析》欧洲推动银行业联盟的努力不够真心

* 各国财长朝银行业联盟构想迈进，但留下空白

* 无立即性计划来团结欧元区国家处理问题银行

* 批评者称协议是场“闹剧”

路透布鲁塞尔12月19日 - 欧元区为其银行业构建统一阵线的努力正进展至高潮，但许多人担心这些将无法重塑信心，且万一危机再次来袭时会被证明是不堪一击。

经过一年多的协商，欧盟各国财长周四早间就关闭破产银行的一项机制达成共识，但其过程将纷繁复杂且政治化。至于一项让欧元区成员国互助处理问题银行的计划，财长们也未协商出相关做法。

设置一个机构和基金来配合欧洲央行的新监管者角色，逐步关闭不良银行，这是迈向欧元区银行业联盟的重要一步，但遗留问题不解决，可能会导致计划完全解体。

虽然法国财政部长莫斯可维西大力称赞这是“历史时刻”，但许多与会者对结果感到失望。

“这真的是一场闹剧，”一位参与其中的高层官员说，“我们互拍肩膀彼此道贺，但实际上我们所做到的，距离应该做的还差得远。”他不愿具名。

在成员国达成协议后，与欧洲议会敲定法律的协商马上开始。

由于眼前并无迫近的银行危机，新架构暂时无从实践，但万一真有危机出现，则有可能经受不起考验。

此外，集合欧元区资源来应对受困银行的承诺还极其遥远--真能做到也是10年以后--因此对于支撑信心没有多少帮助。

与此同时银行将把钱存入一项基金，该基金规模虽将成长到550亿欧元(约合750亿美元)，但要等到2026年左右，而且这个金额仅援助爱尔兰银行业便能用光。而新规定却加重了银行债权人的负担。

一些官员担心，计划中的缺失环节可能会使欧洲央行无法在明年的体质调查中，披露银行所存在问题的真正严重程度。

经济学家Alan Ahearne认为，协议不会发挥多少作用。他曾在爱尔兰2010年遭受银行业崩溃冲击时为政府担任顾问。

“政府仍是本国银行体系的后盾，”Ahearne称，“这不是一个合格的银行业联盟。这意味着欧元区二线国家的融资成本仍然高昂，主权国家的举债成本也依旧高企。”

与美国联邦政府能够挪出资金帮助较为疲弱的州相比，欧洲取得的成就不值一提。德国等较为强劲的国家不会向葡萄牙和希腊等较为疲弱的国家提供援助，而只是借钱给他们。

“宾夕法尼亚州政府无需为银行业提供担保，那是联邦机构的事，”Ahearne称，“这才是真正的银行业联盟。”

**德国式协议**

加上这个问题，用来关闭欧元区银行的程序将严重政治化，涉及到区内全部18个国家，各国争相维护自身利益。

被一名经济学家形容为“可笑的”这个过程，也将涉及欧盟执委会的官员，以及负责关闭银行的一家新机构。尽管各国财长就快速通道程序达成一致，但即便是相关的律师也很困惑应该如何运作。

欧洲央行并不满意，其与会代表冈斯坦西欧在磋商期间显示强烈的批评态度。但欧洲央行希望置身政治纷争之外，它所能做的并不多。

相反，欧洲央行和其他机构是希望，协议能在欧洲议会的磋商中加以强化。

欧洲议会成员鲍尔斯指出当前拟定的机制过于政治化。将在谈判中起到重要作用的她表示，“在这方面我们并不信任成员国。”

但他们似乎不太可能说服德国软化立场，德国仍强烈反对使用欧元区资金来支应处理受困银行的计划。在协商过程中，德国决定了议程的很多内容。

德国成功地提早推出欧盟规定，使得从2016年初起让倒闭银行的债券持有人，甚至大储户来分担损失，就像塞浦路斯那样。

但许多国家预期的交换条件没有实现，即德国认同对一项承担银行清理成本的基金提供泛欧元区的支持。

“这是十足的德国式协议，”一位参与协商的官员表示。“没有太多其他国家的意见。”

德国财政部长称，这项协议是强制投资人承担损失的手段。

他的盟友--荷兰财长迪塞尔布洛姆更加直言不讳。“大家总是非常在意有无后援。我在意的是提前把问题拦下来。”

“银行...可以挨第一拳。第二拳将必须由银行的投资者、股东和债权人来承受。至于第三拳...将由设立的基金来承担，只是这个基金要由银行业自己来出资。”

但欧洲议会的德国议员Sven Giegold称，德国砍掉了协议的多数内容，可能到头来会自受困扰。“我很惊讶，一个国家有那么大的能力促成(该协议)”，他表示，“当一个国家有太大的权力，可能会招致反效果。”(完) (编译 李婷仪/许娜/王翔琼/戴素萍 审校 隋芬)