更新版 1-中国企业：华为明年将签50份4G新合同，4G设备营收倍增

* 华为明年新签50份4G合同，4G业务销售倍增

* 华为无线网络业务明年料续增10%达129亿美元

* 中国市场带来大机会，但并非决定性因素 (新增公司高层评论和背景)

路透上海12月20日 - 在中国政府本月初刚宣布发放三张4G(第四代移动通讯)牌照后，全球第二大电信设备制造商--华为 称，预计明年该公司将再签署50份4G网络新合同，中国三大运营商的三份4G网络合同有望名列其中。

华为无线网络业务部总裁汪涛周五指出，明年全球会有更多的运营商加速推进4G网络的建设，华为在4G领域有着领先的技术，以及公司在2G和3G网络设备上打下的基础，公司有望获得更多的4G网络订单。估计明年4G网络设备的营收将倍增至40亿美元。

他预计，今年华为在无线网络方面的销售额将达117亿美元，同比增长约一成。明年无线的销售收入目标为129亿美元，仍保持10%的增长。

“3G时代华为已在全球夺得不小的市场份额，4G其实是3G的升级版，相信华为可以取得不错的业绩。”他在公司新闻会上表示。

目前华为在全球3G市场的市场份额约为三成，主要竞争对手包括爱立信 和诺基亚西门子公司（NSN）。近期诺基亚 已向西门子 收购了后者在NSN的股权。

华为在全球范围内现已签署241份4G网络合同。而在全球现已投入商用的244个4G网络中，华为参与了110个，爱立信和NSN分别参与了100个和56个。

**中国市场并非决定性因素**

作为一个全球电信设备提供商，中国本土当然是华为的主要市场，但汪涛坦承，中国市场并非是公司4G业务的决定性因素，目前约七成4G业务来自海外市场，例如亚太、西欧、俄罗斯、拉丁美洲等。

中国移动本周三抢先国内其他两家运营商发布其4G战略，除明年计划销售逾1亿部4G手机终端外，中移动今年底前建成4G基站20万个，2014年中期4G基站达28万个，2014年底预计将超50万个；明年底有超过340个城市开启4G网络。

“（中国市场）取得多少市场份额，取决于设备价格及技术，坦白而言，我们希望能获得最大的市场份额。”汪涛指出，作为中国企业，华为在主场能够获得更为充分的公平竞争地位。

今年，中移动曾就试运营的4G网络主设备采购进行招标，采购涉及规模约20.7万个基站，华为和中兴通讯 中标数量名列前两位。华为亦是今年中移动4G网络工程核心网融合设备集中采购的中标企业之一。

中国移动已提出要建设全球最大的4G网络；而华为公司预计，2015年和2016年，中国4G用户数量将达到2亿和4亿。

中国已是全球最大的移动通信市场，中国移动 是全球最大移动通信运营商。据中国工信部数据，截止今年10月，中国的移动电话用户数已达12.16亿户，其中3G用户数已达3.79亿户，在移动电话用户中渗透率达到31.2%。