中国票据市场：转贴利率本周攀升，流动性困局不断恶化抑制买需

路透北京12月20日 - 本周流动性紧张局面逐步恶化，线上线下资金价格不断攀升，推动中国票据市场转贴利率上行，此前曾有抬头的收票热情受到抑制。市场人士表示，下周转贴利率走势首要看资金面压力能否缓和，信贷规模调控因素的影响较前者略轻。
本周在公开市场未见逆回购操作等情况下，流动性失衡困境愈演愈烈。尽管央行昨日稍晚表态已通过SLO(短期流动性调节工具)向市场适度注入流动性，但今日早间银行间资金面仍偏紧，供给未见明显增加，货币市场七天回购利率 最高冲至10%，持平于6月28日的盘中高点。
“有些机构上周都出来收票了，可能是信贷规模调控的差不多了，转贴利率都往下降了降，但这波流动性紧张又造成(转贴)利率呼呼地就上去了，”华东一银行交易员称。
中国人民银行周四在其官方微博称，近期已据市场流动性状况通过SLO(短期流动性调节工具)，向市场适度注入流动性；未来将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性。
对于下周转贴利率走向，华北一银行交易员预期，虽然下周可能有财政存款投放这个有利因素，但央行的态度和公开市场操作方式也很重要，个人预计转贴利率易上难下。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 7.1283/6.9862 7.2563/7.0992 7.4411/7.3060
上周五 7.0467/6.9112 7.1340/6.9963 7.2031/7.0390
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变动 +8.16bp/+7.50bp +12.23bp/+10.29bp +23.80bp/+26.70bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.9565%，上周五为6.8808%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)