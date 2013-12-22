主要国家经济指标预测--12月23日****

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透12月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 12月23日-1月3日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 -- +0.6% (较上年同期) -- +6.5% 12月23日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心 12月 99.3 98.3 1330 美国实质个人支出 11月 -- +0.3% 个人所得 +0.4% -0.1% 个人消费 +0.4% +0.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 PCE物价指数(较上年同期) -- +0.7% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 1330 加拿大GDP(较上月) 10月 +0.1% +0.3% 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 11月 -- 负0.18 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月终值 83.5 82.5 现况指数 98.0 97.9 预期指数 73.0 72.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 12月20日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 负13 负11 0255 日本央行公布利率决议 12月 维持货币政策不变 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 正7.6 正7.4 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0745 法国企业景气指数 12月 100 99 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 10月 -2.5% -- 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) +1.2% -- 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 10月 -0.7% -- 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -1.3% -- 0930 英国经常帐(亿英镑) 第三季 赤字207.21 赤字138.5 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +1.9% +1.5% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 147.99 -- 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 4.23 -- 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -0.1% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -1.6% -- 1330 美国企业获利 第三季修正值 +2.4% +3.3% 1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +4.1% +3.6% 最终销售 +2.5% +1.9% 消费者支出 +2.0% -- GDP隐性平减指数 +2.0% +2.0% 核心PCE物价指数 +1.4% +1.5% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.9% +2.0% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.1% (较上年同期) +0.9% +1.0% 1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 -0.1% +0.2% 扣除汽车零售销售(较上年同期) +1.8% +0.1% 1500 欧元区消费者信心指数 12月 负13.6 负15 1530 美国ECRI经济领先指标 12月13日当周 130.9 -- 1600 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 12月 负3 -- (完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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