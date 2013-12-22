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亚洲 | 2013年 12月 23日 星期一 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--12月23日****

路透12月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    12月23日-1月3日
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段     预估值      前值
    0700   英国Nationwide房价指数(较前月)                    12月        --       +0.6%
                             (较上年同期)                                --       +6.5%     
    
    12月23日(一)
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段     预估值      前值
    0900   意大利消费者信心                                  12月       99.3       98.3 
    1330   美国实质个人支出                                  11月         --      +0.3%
               个人所得                                                 +0.4%     -0.1%
               个人消费                                                 +0.4%     +0.3%
               个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                          --       持平
               PCE物价指数(较上年同期)                                    --      +0.7%
               核心PCE物价指数(较前月)                                  +0.1%     +0.1%
               核心PCE物价指数(较上年同期)                                --      +1.1%
    1330   加拿大GDP(较上月)                                  10月      +0.1%     +0.3%
    1330   美国芝加哥联储全国活动指数                         11月        --     负0.18
    1455   路透/密西根大学美国消费者信心指数              12月终值       83.5      82.5
                                    现况指数                             98.0      97.9
                                    预期指数                             73.0      72.7  

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：  
    
    12月20日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      现值     预估值 
    0001   英国Gfk消费者信心指数                             12月       负13       负11
    0255   日本央行公布利率决议                              12月 维持货币政策不变
    0700   德国GfK消费者信心指数                              1月       正7.6     正7.4
    0700   德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   11月      -0.1%      -0.1% 
                               (较上年同期)                            -0.8%      -0.8%
    0745   法国企业景气指数                                  12月        100         99
    0900   意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                10月      -2.5%        -- 
                 工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                    +1.2%        -- 
           意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                10月      -0.7%        -- 
                 工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                    -1.3%        --   
    0930   英国经常帐(亿英镑)                               第三季  赤字207.21  赤字138.5    
    0930   英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季终值     +0.8%       +0.8%
                                (较上年同期)                           +1.9%       +1.5% 
    0930   英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                  11月     147.99         --
               公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          4.23         -- 
    1000   意大利经季节调整零售销售(较前月)                  10月      -0.1%         -- 
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       -1.6%         -- 
    1330   美国企业获利                                第三季修正值    +2.4%        +3.3%
    1330   美国实质国内生产总值(GDP)环比年率             第三季终值    +4.1%        +3.6%
              最终销售                                                 +2.5%        +1.9%
              消费者支出                                               +2.0%           --
              GDP隐性平减指数                                          +2.0%        +2.0%
              核心PCE物价指数                                          +1.4%        +1.5%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                +1.9%        +2.0%
    1330   加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 11月      持平         +0.1%
                                    (较上年同期)                       +0.9%        +1.0%
    1330   加拿大零售销售(较前月)                            10月      -0.1%        +0.2%
                 扣除汽车零售销售(较上年同期)                          +1.8%        +0.1%
    1500   欧元区消费者信心指数                              12月      负13.6        负15     
    1530   美国ECRI经济领先指标                        12月13日当周    130.9          --    
    1600   美国堪萨斯城联储制造业综合指数                    12月       负3           --  

     (完)
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