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亚洲 | 2013年 12月 20日 星期五 14:55 BJT

日本股市：日经指数收升创六年收盘高位，受基金期货买盘拉抬

“日股从周二到周四涨了将近600点。但今天盘中的获利了结卖压有限，因此投资人认定日经指数仍处于上升趋势，”一欧系券商交易员称。

日经指数 收涨0.1%，报15,870.42，为2007年12月以来最高收位，由盘中下跌0.7%的颓势反弹。日经指数本周共涨3.0%。

东证股价指数 跌0.1%，至1,261.64点。(完)

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