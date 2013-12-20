日本股市：日经指数收升创六年收盘高位，受基金期货买盘拉抬

企业并购：中国海航集团竞购德国哈恩机场进入最后谈判阶段
海航集团是海南航空 的母公司，该集团在旅游产业一直比较活跃，近期达成的交易包括，收购瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup) 、法航荷航餐饮业务Servair股权、酒店集团希尔顿 股权以及巴西航空公司Azul的部分股权。
“日股从周二到周四涨了将近600点。但今天盘中的获利了结卖压有限，因此投资人认定日经指数仍处于上升趋势，”一欧系券商交易员称。
日经指数 收涨0.1%，报15,870.42，为2007年12月以来最高收位，由盘中下跌0.7%的颓势反弹。日经指数本周共涨3.0%。
东证股价指数 跌0.1%，至1,261.64点。(完)
海航集团是海南航空 的母公司，该集团在旅游产业一直比较活跃，近期达成的交易包括，收购瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup) 、法航荷航餐饮业务Servair股权、酒店集团希尔顿 股权以及巴西航空公司Azul的部分股权。
路透悉尼/惠灵顿1月24日 - 澳洲贸易部长周二表示，在美国总统特朗普正式决定退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，澳洲希望藉由鼓励中国和其他亚洲国家加入，来挽救TPP。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/25 7 2.25% 2,000 2017/1/26 7 2.25% 1,000