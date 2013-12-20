重发-《中国信用市场观察》债市“620半年祭”，去杠杆仍任重道远

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作者 徐永

路透上海12月20日 - 本周五距离中国银行间债券市场6月末的那场“钱荒”整整半年，因此被诸多交易员戏称为“620半年祭”。而相似的恐慌又再度上演，资金面紧绷下，七天期质押式回购利率最高飙升至10%，连创近半年来新高。

而在美国QE(量化宽松)缩量退出启动后，中国央行本周并没有在公开市场重启逆回购进行流动性对冲，仅通过微博方式告知了超短期的SLO(短期流动性调节工具)投放操作，显示在经济体去杠杆未完成时期，央行的货币政策收紧大棒还不能过早收起。

不过年末回顾这轮自6月20日以来的去杠杆历程，其实已初见成效。

从社会融资规模季度增量的同比增速来看，一季度社会融资规模投放同比增速达到58%，二季度迅速下降至2.6%，三季度则为-3.5%。按照四季度社会融资规模达到17.5万亿元人民币的水平测算，四季度的同比增速将达到-12%。

即使考虑同业业务，今年的降速也较为明显。仅采用其他存款性公司资产负债表中的统计（不考虑债券融资），今年以来主要同业资产较去年全年的新增7.3万亿元明显下降。今年6月末时，曾经达到新增3.6万亿的水平，但6月至11月底却是在负增长。

可以看到，央行6月底以来实质加息价格杠杆手段的运用，虽然利率并没有明显传导到实体经济，但从金融机构的信用投放来看，信用扩张已经有所控制。

不过从货币供给的角度来看，则显示货币供给控制仍有压力。

由于广义货币供应量(M2)是存量，而社会融资规模是增量，为了便于比较，假设今年全年M2的增速为14%，统计M2的季度增量结果，M2今年的同比增速一季度为41%，二季度为-37%，三季度为22%，四季度为9%。

可以看到，M2在二季度追随社会融资规模出现明显下滑后，下半年并没有与增速下降的社融同步，而是出现了反弹。

如果看社融走势，似乎信用扩张已经得到控制，央行似乎也可以松一口气，但应该看到，M2仍有控制压力，相比今年社融增量9%左右的同比增速，M2的增量增速超过11%，余额同比增速较年初目标13%也有压力。

而且类似银行应收账款类融资及基金子公司信用投放，并没有统计到社融里面，另外，社融投放本身在11月相比10月就出现了明显反弹，说信用投放已经出现趋势性回落似乎还为时尚早。

在这种情况下，央行在公开市场上的紧平衡操作或许就不难理解。

当然，今年12月末的资金紧张比之前要来得早一些，不容忽视的一点，还有财政存款投放的低于预期。11月财政性存款仅减少435亿元，前11个月财政存款增加所导致的资金抽水则仍超过2万亿。

而从12月至今的资金面情况来看，还未看到财政存款巨量投放的明显利好。

值得注意的是，在中央经济工作会议关于明年继续实行积极财政政策的表述后，近期市场人士对明年的财政支出颇多期待，这会对财政存款的释放带来利好。

而且中央财政扩张性政策还有两重意义：一是杠杆的转移，将目前由地方政府承担的债务杠杆，切实转移到中央财政，有利于降低地方政府债务的系统性风险；另外，则是主动缩小储蓄投资缺口，将中国的过剩储蓄给美国提供的融资，切实转移到国内为国民经济服务。

当然中央财政的扩张性政策，仍要注意挤出效应，以及居民消费能力的提高，否则就仍是投资拉动老路，与持续发展不利。