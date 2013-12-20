路透基点：香港电讯筹资25亿美元收购CSLNW--RLPC

路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点引述香港证交所公告指出，渣打银行已向亿万富翁李泽楷的电讯公司香港电讯提供一笔25亿美元18个月期过桥贷款。香港电讯， 计划收购CSL New World Mobility Ltd(CSLNW)的全部股本。

渣打银行承诺提供这笔子弹式贷款，该贷款以押记出售股份及CSLNW集团的重大资产作抵押。CSLNW是在百慕大注册成立的一家投资控股公司，从事在香港提供移动电讯服务。

CSLNW主要以“1010”、“one2free“以及“新世界传动网”三个流动网络品牌提供4G、3G及2G服务。

香港电讯和香港电讯信托以24.2亿美元收购CSLWNW，包含以20亿澳元(18亿美元)从澳洲Telstra Corp Ltd购买76.4%的CSLNW股份，以及从香港新世界发展购买所持CSLNW的23.6%股份。

排除特定客户和分销商，香港电讯称，该公司与CSLNW在香港移动市场中的合计市场份额约为31%。

香港电讯全资附属公司、在开曼群岛注册成立的HKT Group Holdings Ltd (HKTGH)将作为借款方。如果香港电讯未将其在股份购买协议的权利转让予HKTGH，则香港电讯为借款方。

如果HKTGH为借款方，香港电讯的另一家全资附属公司Hong Kong Telecommunications Ltd将为这笔贷款的担保人。如果香港电讯为借款方，HKTGH和Hong Kong Telecommunications Ltd为担保人。

是次交易有待香港监管机构批准。

Telstra表示，通过出售CSLNW股份将获利约6亿澳元，这部分收益将把公司2014年的自由现金流从46亿澳元提高至51亿澳元。

**香港并购活动升温**

香港电信的最新并购贷款，紧随香港电力公司中电集团的100亿港元(13亿美元)过桥贷款而来。

中电集团目前正筹办一笔100亿港元过桥贷款，等分为50亿港元一年期贷款和50亿港元两年期贷款。银行目前受邀参与两年期部分，最高综合收益为95个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码75个基点。

这笔贷款用于支持中电集团收购青山发电有限公司和香港抽水蓄能发展有限公司。

香港电讯在公告中称，这笔贷款的利率大致符合该公司现有的贷款水平。

香港电讯此前在2010年5月进入贷款市场，签署了一笔160亿港元贷款案，包含80亿港元四年期循环信贷，30亿港元四年期子弹式贷款和50亿港元六年期子弹式贷款。循环信贷和四年期贷款利率较Hibor加码90个基点，六年期子弹式定期贷款利率较Hibor加码115个基点。混合综合收益为100个基点。(完)