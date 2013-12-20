中国债市：利率互换小幅走高，资金面仍未明显改善

路透上海12月20日 - 中国央行虽出手SLO驰援流动性，但资金价格却未现明显走低，继续推动人民币利率互换(IRS) 重拾升势，一年期品种再度逼近历史高位。市场人士认为，IRS走势仍受受制于资金面紧张，后续表现将视年底财政存款投放力度而动。
“IRS短的涨了4-5bp ,长的2bp左右,一年期品种最新成交在5.06%/5.03%，基本逼近昨天高位了，”上海一银行交易员称，SLO虽有投放，但期限太短，资金面难以彻底改善。
他并解释，近期美联储QE缩减规模对IRS短期影响不大，互换走势主要还是因为资金收紧,才涨势不改的。
虽然中国央行已表态通过SLO(短期流动性调节工具)向市场适度注入流动性，但周五银行间市场资金面仍偏紧，供给未见明显增加，资金价格盘中大幅波动，七天回购盘中再刷新近半年高点。
上海另一大型银行交易员认为，当前不少机构都在等待财政存款到位，寄望届时资金面可能出现转机，但是财政存款投放对资金面改善多少仍具有不确定性，“等财政(存款投放)都等傻了，能对资金改善多少，真就猜不出了”。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。此举可能标志着史无前例的刺激政策走向结束。美联储同时试图安抚市场，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
今日 5.2933/5.3913 4.9857/5.0657 5.0050/5.0840 5.0190/5.1060 4.9911/5.2745
上日 4.9025/5.0200 4.8575/4.9400 4.8925/4.9825 4.9650/5.0600 4.9384/5.2184
------------------------------------------------------------------------------------
变动 +0.3908/+0.3713 +0.1282/+0.1257 +0.1125/+0.1015 +0.0540/+0.0460 +0.0527/+0.0561
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年11月人民币IRS成交的名义本金总额为2,657亿元，较10月的1,693.69亿元增近六成。(完)
(发稿 吴芳; 审校 毕晓雯)