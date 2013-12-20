《杨爱斌专栏》明年全球经济增长或无亮点，市场投资存政策变量

(撰稿人为路透特邀专栏作家，内文仅代表本人观点)

说到未来投资的市场，我想先简单地做一个今年的市场回顾。

在2013年有一个特点，今年几大类资产中，股票相对来说是表现比较好的，尤其是发达国家的股票。商品总的来说是比较差的，债券也是比较差的。

如果按照投资时钟的逻辑来看，似乎隐含着一个前提，就是在过去的一年，全球经济增长，或者隐含增长似乎不错，但是通胀又不是很高。如果经济增长是比较好的，理论上来说对股票市场是有利的；如果说通货膨胀水平比较高的话，那理论上来说，对股和债都不会很好。从资本市场的回报表现上来看，似乎隐含着一种比较好的增长预期，但是同时通货膨胀又没有起来，基本是这么一个格局。这是过去一年的回顾。

接下来讲对未来市场的展望，首先我想谈一下对未来一年全球增长和通胀形势的一个看法。

总的来说我们认为明年的增长，从目前的形势看，可能也不会特别好。首先来看全球经济，从第三季度看，整个全球的经济其实都是在往下走的，包括美国也是有一点往下走，欧洲也不好，还进一步地降息。新兴经济体因为受到6月份二季度流动性的流出，其实表现也不好。但是因为中国的经济在整个三季度出现了一点企稳回升的态势，所以导致全球经济总体来说表现还是不错的，没有出现明显的下滑。

再来看看明年，最近做债的人都有切肤之痛，看到这个利率是在大幅上行，而驱动经济增长很重要的一个因素，就是信用的扩张，但最近这个速度是明显在减缓。比如说1到9月份，我们的社会融资总量大概同比增速是19%，但是1到10月份，我看的累计数已经降到了13.4%。接下来的两个月，估计社会融资总量能增加1.5万亿就撑死了。即使按照1.5万亿来算的话，今年全年的社会融资总量同比的增速应该是过不了15%。

因此，社会融资总量很难再现2012年6月份以来的这一波高速增长。假设明年我们社会融资总量增加10%，那就是明年我们的信用扩张要接近17到18万亿这样的一个规模。这么大的规模，这么高的利率水平，我个人觉得是很难实现的，今年的增长最主要的贡献者是中国，但明年中国恰恰是有问题的。

从美国来说，这几年的调整是最快的，各项指标都非常得健康，无论是它企业的负债率，还是居民部门的去杠杆，还是政府部门财政赤字快速的下降，美国是表现最好的。但问题就在于，我们也观察了美国的经济数据，其实它的增长最主要的驱动力不是来自于消费，也不是来自于企业的资本开支，其实最主要的驱动力恰恰是来自于出口，美国的出口增长是比较好的。那么如果说明年外围的经济不是表现特别好，尤其是中国--全球的需求最主要的提供者，反而是出现了收缩动作的话，美国经济本身能到多少，要打一个问号。

另外美国的宽松货币政策有可能要退出，对大家来说也是有一些影响。欧洲这块经历了这一轮的调整，总的来说欧洲已经见底了。但是它什么时候起来，还是有很大的不确定性。我们也观测到整个欧洲的银行，欧洲银行的信用扩张，现在还是在一个信用紧缩的阶段，所以很难说欧洲会成为明年经济增长的一个亮点。

日本倒是在进一步做大幅放松的动作，日本的放松今年改善作用是最明显的，明年的话，它还能不能产生这么大的改善，要打一个问号。另外日本明年肯定要推出所谓的消费税，理论上来说，如果说这个推出的效益肯定会进一步地量化，可能会对冲，但是它边界上改善就没有了。

对新兴经济体来说，如果说QE退出之后，新兴经济体总的来说是面临一个逆差，同时流动性的收缩，对它提出了效益。所以新兴经济体也很难有特别大的指望，这是增长方面大概的一个想法。

通胀方面，现在看下来，应该说也不会是很大的一个问题，比如欧洲大概率来说还是处于一个通缩的状况。而美国在它的商业银行就企业部门开始正式加杠杆之前，我们觉得它也很难产生比较明显的通胀。而且从数据上来看，最新美国的通胀数据，包括它十年的通胀保值债券，隐含的通胀也就是在1.5%到2.5%之间，并没有出现明显通胀上升的压力。

从目前中国的情况来看，大家对明年的通胀还是有一定的担心，毕竟我们从2012年开始，准确地说应该从2011年底开始，我们的社会融资总量，社会信用的扩张增加得非常快，所以大家对中国的通胀，尤其是明年的上半年还是有一定的担忧，现在普遍的预测，明年上半年4、5月份，有可能我们的通胀水平还会上到3.4%到3.5%的区间。

日本的目标就是想通货膨胀，但是这么多年一直没有把通胀的水平刺激起来。这个意义上来说，我们对明年的通胀也不是非常的担心。

另外，从全球流动性的角度来说，全球失衡在2008年金融危机时达到了一个顶峰，表现为西方国家借太多的债，产生了巨额贸易逆差；而新兴经济体出口得太多，产生了巨大的贸易盈余，同时通过资本项下的流出，来填补发达国家的债务。但是从目前的情况来看，失衡的情况在大幅好转。我们看了一下最新全球失衡的程度，顺差国和逆差国之间的差，高峰时期，整个占到全世界GDP的7%，现在大概降到了3-4%的水平，降了一半。

危机之后，新兴经济体普遍来说增长比较快，原因在于他们过去是通过出口维持经济增长，但现在没有这个出口，同时在全球发达国家宽松的货币政策刺激下，大量的流动性流入新兴经济体。那么新兴经济体通过内生的加杠杆，内生地加大投资或者消费来维持经济的高增长。也就是说新兴经济体过去积累巨额的储蓄盈余，现在很难再去提供给发达国家，这会产生一个结果，就导致了全世界的储蓄供给较少，过度的储蓄不足，会推动全球实际利率水平上升。

反过来说，也就意味着全球的流动性总的来说是在逐步收紧的过程。对我们中国来说，我们流动性的紧缩是越来越明显的，6月份的钱荒只是一个预演。明年巨额债券的发行，谁来提供这个流动性，现在看下来也是问题。包括我们银行的理财随着整体流动性的增长放缓，理财规模的增速可能也会要大幅下降，所以从全球流动性的角度来说，我们似乎感觉到这个流动性是有一个收缩的趋势。

影响明年市场投资上面，我们也关心有几个非常关键的政策变量。

其中第一个变量是美国的QE。过去美联储一直在做QE，把整个的资产价格，金融资产价格大幅推高。但是他们并没有积累QE退出的经验，某种意义上来说，从1982年到2012年，长达30多年的时间，我们一直是处于一个利率水平急剧下降的过程。但是如果说一旦货币政策开始收紧，假设我们面临的是一个名义利率和实际利率逐步上升的过程，它对资产价格，对支出也可能都会产生很多难以预测的想法。美联储宣布明年起缩减购债规模，不过从现在的情况看，退出是一个缓慢的过程。可能要再用一年的时间，量化宽松才会结束；然后再用一年，才能看到加息的可能。

第二个变量的话就是中国，因为我们都知道其实这几年中国金融危机之后，中国的经济一直是一枝独秀，增长得非常快。但是我们也看得到，这几年中国的经济增长，最主要的推动力并不是靠出口，而是靠内部加杠杆、借贷，我们看到债务是爆发式的增长，数字也很明显。过去的五年，中国的债务和GDP的比大概从160%几上升到209%，到今年应该到220%，上了基本上60个百分点。我们每年的信用贷款平均下来的增速大概是20%。这么高的一个信贷增速，同时我们又面临着逐步过剩的储蓄，国内的储蓄和投资的格局已经发生了变化，可能过去我们都是储蓄过剩，但现在我们的储蓄和投资，可能逐步地走向一个平衡，在这种平衡下面，你的债务继续按照20%的速度在增加，这是难以为继的。

而在这个时候，我们同时已经看到了利率快速地上行，中国明年的信用扩张速度，是降还是说继续按照那个速度去做，这也存在很大的不确定性。我们也了解到央行对同业信贷的扩张，其实是非常关注。央行理论上是比较清醒，它觉得这个信用扩张按照现在这个速度弄下去，接下来是比较危险的。但是整体的政策层面又提出要坚持底线思维，要保持7%或者7.5%这样一个经济增长，很难舍弃信贷的增长。这样就给明年的市场留下非常大的变数，这是我们觉得第二个政策的变量。

另外对明年的市场如果说还是回到投资时钟上来看，我们大量的资产无非就是股票、债券、商品、货币，甚至还有我们对冲策略。就这五大类的策略，我们的方向应该压在哪个地方。如果说整个的政策是倾向于收，那么通胀的压力显然不是问题。接下来的问题面临着增长肯定要放缓。如果说出现这种情况的话，理论上来说，债券还是有一定的机会的。

如果反过来这个政策继续没有收，QE也不退出，中国继续延续我们现在的信用扩张，那显然胀的成分可能会多一点，增长的成分可能也好不到哪里去，但是不会很差。这样的话，商品、股票可能机会会更大一些。

但政策一会儿收，一会儿又放，导致整个市场的预期变化非常大，波动性非常大，那也许对冲量化的策略会是一个比较好的方向。

回顾今年2013年，绝大部分做量化，做对冲的，包括海外的对冲基金表现都不是很好，大家都跑不过美国的标准普尔指数。也就是说按照指数看懂发达国家的股票市场是最佳的策略。那明年的话，这方面会有什么样的变化，存在一些问题，因为对美国的股票市场，现在市场大概也是分歧非常大，因为大家都觉得美国的股票市场之所以涨得那么高，是因为它的民营利率水平非常低。但是一旦美国的民营利率比如说十年期国债利率，从现在的3%上升到4%，那很多的投资者对美国的股票市场来说是有一定的担忧的，这给明年股票市场的投资也会带来很大的不确定性。

对中国的A股来说，因为今年的成长股那可是史无前例的机会。但是正因为这个原因，很多股票已经被充分的挖掘，很难再去找到更好的投资机会，大家寄希望于新发行的IPO的股票里面能不能找到超越经济周期的东西，这也给明年的市场留下了一些疑问。（完）

（作者为北京鹏扬投资管理有限公司总经理，本文根据其在中国资管行业转型之路圆桌研讨会发言整理而成，征得同意刊发）