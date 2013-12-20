《汇市简讯》标普调降欧盟评级加剧欧元/美元跌势

0736GMT -

* 标普调降欧盟债信评级至AA，加剧欧元/美元在美联储决议后的跌势

* 之前的欧元/美元卖盘多因技术面走软或美国公债收益率走高

* 两年期美国/德国公债利差目前报16.5个基点，12月低位曾达7个基点，12月初报16个基点，11月高位则是24个基点

* 欧元/美元支撑位是55日移动均值所在处1.3605，有传言指在1.3500下方有停止单。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价