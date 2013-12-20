《技术分析》中国股市沪综指重返下跌通道

作者 曾祥进

路透北京12月20日 - 中国股市沪综指 本周连续挫跌，并下破多个重要支撑。技术面显示，以年线为代表的均线支撑系统全面失守，空方明显占据主动，同时大盘并再度向双头型态演化，加剧后市向淡预期。不过短线技术指标因股指九连跌将进入超卖区，有望令大盘在2,080点附近短暂止跌，但整体下跌趋势难改；中线看，股指已重返下跌通道，2,000点下方的年内低位区间将再度受到考验。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/sez55v)

沪综指本周五连跌，大盘在再度跌破年线（2,188）后卖压明显加大，提升了破位的有效性，同时短期均线系统亦全面失守，并迅速转为空头排列，之前的维稳走势遭彻底破坏。短中线看，2,200点附近再成空方强大堡垒，而2,150点作为三个多月来大盘的运行中枢被破位后，已转化为反弹的重大阻力位。

日线技术指标显示，此前KDJ（随机指标）的持续顶背离和高位死叉本周终见发威，现已逐渐进入超卖区，RSI（相对强弱指标）MACD（指数平滑移动平均线）均继续下行亦接近超卖区，同时，沪指明显跌破BOLL（布林通道）下轨，显示短线大盘将出现超跌反弹，股指下周有回试2,100点以上的机会。

上周提到的2,135-2,143处跳空缺口的下跌基本目标已轻松达到，沪市技术面的补缺惯例并未因此前行政手段造就的维稳行情所打破，下一缺口则是8月1日当日形成的1,993-1,997点，料短线大盘的反弹不会改变随后下跌补缺的大趋势。

沪指本月的高点位于2,260点，与9月份冲高形成的2,270点基本一致，而短线的连续下跌令一个更为清晰可辨的双头型态迅速形成，右头部分量能的萎缩亦为该形态的确立增添砝码，技术面预期淡局已定，2,080点颈线成为下一轮多空争夺的生死线。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/tez55v)

沪指本周创31个月以来最大单周跌幅，周K线呈光头光脚且下破5.10.20.30周四条均线，预示中线走势不容乐观，尽管在周K线形成空头排列之前，大盘仍有反弹机会，但2,200点之上压力重重，反弹幅度和机会有限。

而周技术指标方面，本周已纷纷打破平衡状态，周KDJ出现死叉下行，MACD即将死叉，周布林通道中轨被破位，显示此前的中线震荡格局打破，大盘的下跌空间不断打开。