路透基点：九家银行签署远洋地产1.75亿美元三年期融资案--RLPC

路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，九家银行周五签署远洋地产的1.75亿美元三年期融资案。

牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行承贷4,000万美元，京城银行担任牵头行，承贷3,000万台币。

以安排行身份参贷的银行包括：德意志银行(2,500,万美元)、东亚银行(2,000万美元)、华南商业银行(2,000万美元)、台新国际银行(1,500万美元)、彰化商业银行(1,000万美元)和远东国际银行(1,000万美元)。

台中商业银行承贷1,000万美元。

这笔无抵押分期偿还贷款有两年的宽限期，贷款利率较三个月期或六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。

承贷3,000万美元或以上的银行，有80个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，有65个基点的费用，享有主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，有55个基点的费用，享有安排行头衔。

所筹款项用于支付股息及再融资。

远洋地产8月时完成一笔约4.1亿美元的五年期贷款，综合收益为360个基点左右。