路透基点：九家银行签署远洋地产1.75亿美元三年期融资案--RLPC

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8389元附近
路透北京1月24日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周二预计会开在6.8389元附近，较上日升值约183点。
路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，九家银行周五签署远洋地产的1.75亿美元三年期融资案。
牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行承贷4,000万美元，京城银行担任牵头行，承贷3,000万台币。
以安排行身份参贷的银行包括：德意志银行(2,500,万美元)、东亚银行(2,000万美元)、华南商业银行(2,000万美元)、台新国际银行(1,500万美元)、彰化商业银行(1,000万美元)和远东国际银行(1,000万美元)。
台中商业银行承贷1,000万美元。
这笔无抵押分期偿还贷款有两年的宽限期，贷款利率较三个月期或六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。
承贷3,000万美元或以上的银行，有80个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，有65个基点的费用，享有主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，有55个基点的费用，享有安排行头衔。
所筹款项用于支付股息及再融资。
远洋地产8月时完成一笔约4.1亿美元的五年期贷款，综合收益为360个基点左右。
在香港上市的远洋地产从事在中国开发中高端住宅项目、办公室和零售地产。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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特朗普上任伊始，首个开火目标并非中国，而是美国传媒，以扭曲的数据来炮轰传媒报道失实，置新闻自由不顾之余，更令人担心他今后以「另类事实」治国，以横蛮取代理性共识。
路透上海1月24日 - 中国股市沪综指周一收涨0.44%。沪深证交所融资融券余额当日减 少25.8亿元人民币，连续第十日下跌；两市两融余额为8,895.6亿元，创近三个半月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/23 5,131.1 3,764.5 8,895.6 -25.8 3,136.77 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960