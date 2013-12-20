欧洲金融：欧盟银行业联盟协议遭强烈抨击

* 欧洲议会主席扬言封杀

* 德国成功守住拒绝以ESM直接援助银行

* 协议目标为打破银行业与政府的不良互赖关系

路透布鲁塞尔12月19日 - 欧盟各国历经艰难谈判达成处置倒闭银行的协议，周四遭到猛烈批评，欧洲议会主席形容，这可能是四年前爆发欧元危机以来最严重的政策失败。

经过数月协商，欧洲各国财长周四凌晨达成协议，为倒闭银行的清算机制规划蓝图。

但协议中排除短期内直接动用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism，ESM)，使得法国、西班牙及意大利等国的要求落空 ，此外根据协议将设立一个清算银行的决策程序，但这个程序可能会变得漫长复杂。

德国籍的欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)严词抨击，誓言封杀当前的协议版本。

“这好比在处理紧急送进医院的病患时，居然先是召集医院董事，而不是立即治疗病患，”他在周四向欧盟峰会领袖致词的讲稿中指出。

知名智库Bruegel的总监Guntram Wolff，形容提供资金的作法令人大感失望。

“ESM显然不列入考虑，未来将不会为银行直接注资，”Wolff向路透表示。“在这方面，我们可以很明白地说，这项协议无法让人满意，而且也不足以打破银行与政府之间的恶性循环。”

在谈判过程中，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)坚持一贯立场，反对在“银行联盟”初期阶段以ESM资金作为后备支援。

欧洲各国已同意，透过向银行课征一项税率，成立一支550亿欧元的清算基金，但这将需要耗时10年。谈判过程中的焦点争论，便是在这支基金缺乏足够资金期间，要由谁负担经费。

德国坚持，等到倒闭银行的债权人及投资人先承受损失之后，各国必须负起责任，但仍不排除假以时日，将采取共同分担风险的可能性。