欧洲金融：欧盟银行业联盟协议遭强烈抨击

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
* 欧洲议会主席扬言封杀
* 德国成功守住拒绝以ESM直接援助银行
* 协议目标为打破银行业与政府的不良互赖关系
路透布鲁塞尔12月19日 - 欧盟各国历经艰难谈判达成处置倒闭银行的协议，周四遭到猛烈批评，欧洲议会主席形容，这可能是四年前爆发欧元危机以来最严重的政策失败。
经过数月协商，欧洲各国财长周四凌晨达成协议，为倒闭银行的清算机制规划蓝图。
但协议中排除短期内直接动用欧洲稳定机制(European Stability Mechanism，ESM)，使得法国、西班牙及意大利等国的要求落空 ，此外根据协议将设立一个清算银行的决策程序，但这个程序可能会变得漫长复杂。
德国籍的欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)严词抨击，誓言封杀当前的协议版本。
“这好比在处理紧急送进医院的病患时，居然先是召集医院董事，而不是立即治疗病患，”他在周四向欧盟峰会领袖致词的讲稿中指出。
知名智库Bruegel的总监Guntram Wolff，形容提供资金的作法令人大感失望。
“ESM显然不列入考虑，未来将不会为银行直接注资，”Wolff向路透表示。“在这方面，我们可以很明白地说，这项协议无法让人满意，而且也不足以打破银行与政府之间的恶性循环。”
在谈判过程中，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)坚持一贯立场，反对在“银行联盟”初期阶段以ESM资金作为后备支援。
欧洲各国已同意，透过向银行课征一项税率，成立一支550亿欧元的清算基金，但这将需要耗时10年。谈判过程中的焦点争论，便是在这支基金缺乏足够资金期间，要由谁负担经费。
德国坚持，等到倒闭银行的债权人及投资人先承受损失之后，各国必须负起责任，但仍不排除假以时日，将采取共同分担风险的可能性。
德国另一项主张也获得采纳，也就是防止欧盟执委会取得关闭银行的独家权力。根据协议，各国政府以及新成立的单一处置理事会，都对关闭银行的决定拥有话语权。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货