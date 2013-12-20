离岸人民币综述：QE退场舒缓人币升值压力，料明年CNH市场流动性逊今年

* QE缩量料至外汇占款增量或缩至1.5-2万亿

* 明年CNH市场流动性或略逊于今年

* 然离岸人民币仍具吸引力

路透香港12月20日 - 美国缩减买债规模靴子终落地，离岸人民币（CNH）与在岸(CNY)即期略微调整，QE（量化宽松政策）开始退场舒缓了人民币10月以来过快的升值压力，近几个月强劲增长的外汇占款料在明年会有所缩量，CNH市场流动性亦会逊于今年。

市场人士认为，中国央行应会采取措施避免有效汇率过快升值、并扩大人民币汇率每日交易幅度；而离岸人民币仍具吸引力，料明年市场会出现更多人民币计价的新投资产品。

“今年人民币对一揽子货币的实际汇率增幅估算有6%，明年则逊于今年，约有3%。”德意志银行大中华区首席经济学家马骏对路透表示，离岸人民币业务总量仍会继续上升，上海自贸区未来会增加新的人民币流动性。

今年以来，人民币兑美元汇率从年头的6.235升至12月中旬的6.07，在人民币贸易和投资结算持续增长的推动下，离岸人民币流动性大幅扩张，而随着接纳度提升及融资成本优势，四季度至今离岸人民币债券发行规模亦大涨。

瑞银经济学家预计，料RQFII额度明年会进一步提高、跨境人民币外商直接投资（FDI）渠道的拓宽、境外借款增加、点心债券发行加快等都会使得离岸人民币流动性继续增加，流回在岸市场的规模亦会增大。

招商证券宏观研究主管谢亚轩表示，目前QE退出因素还不能造成对人民币汇率的冲击，今年6-8月，一些新兴市场受QE退出预期下资金流出冲击较大，但人民币已经受住考验并企稳，人民币兑美元汇率仍有中长期支撑因素，离岸人民币市场亦会稳定增长。

他认为，若明年合格境内个人投资者（QDII2）试点及香港可能取消本地居民人民币兑换上限，均将加快离岸资金池累积。

从2009年初到2011年11月间香港人民币存款大幅增长十倍之后，增速开始明显放缓。从2011年12月到2013年10月，香港的人民币存款增长了近30%，达到7,816亿元人民币（不包括CD），人民币债券发行额约3,400亿。

**CNH市场流动性或略逊于今年**

人民币升值预期、跨境资金流渠道拓宽等因素都促进了离岸人民币流动性的增长。然随着QE退出可能导致新兴市场资金逐步流出香港、国内较为紧张的货币及信贷条件均会给CNH市场带来中性或负面影响。

“明年CNH市场增长亦较快，但流动性可能会逊于今年，热钱撤出、境内银行间‘钱荒’会让离岸资金回流博高收益、上海自贸区开放资本账户改革都会影响离岸人民币的流动性。”一位不愿具名的外资投行策略分析师表示。

瑞银数据显示，自2009年跨境人民币贸易结算启动以来，全球离岸人民币流动性已经飙升逾16倍，从2009年底时的6,000万元增至今天的逾1.2万亿元，其中的四分之三仍在香港。

中国货币市场年底流动性趋紧，周四七天期质押式回购利率 早盘最高冲至8.3%，刷新近半年来新高，其后央行表态通过SLO(短期流动性调节工具)向市场适度注入流动性，周五银行间市场资金面仍偏紧，市场人士预计货币政策将延续偏紧至明年一月。

美联储QE退场，虽然中国比其他新兴经济体的资本外流压力要小，但明年外汇占款的变化亦会影响流动性，中金公司固定收益分析师陈健恒认为，若明年QE购买量逐步缩减，料外汇占款增量，将比今年下降1,600亿美元，预计明年全年增量在1.5-2万亿人民币左右。而今年全年外汇占款增量约为2.5万亿-3万亿。

境内短期利率上扬，让与利率变敏感的离岸远期外汇 亦感压力，交易员指出，离岸资金供求尚称均衡，但境内情况若恶化，远汇升幅影响较大，CNH流动性亦会受扰。

“我们认为QE退场可能会导致新兴市场资金逐步、小幅地撤出香港。 从流动性角度看，这可能会放慢离岸人民币流动性的增长，因为在新兴市场资金流出的情况下，整体离岸市场流动性条件将会收紧。”瑞银经济学家称。

瑞银报告并认为，国内较为紧张的货币及信贷条件可能使得更多离岸人民币流动性流回国内，但若QDII2启动，可鼓励更多国内资金以投资的形式流入离岸市场。此外，进一步开放资本账户或导致在岸市场的波动对离岸市场产生更大影响，尤其在流动性或信贷条件紧张的时期。（完）

欲浏览人民币跨境贸易结算成长，请点选：(link.reuters.com/pun45v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 59,387.8 162

2. 渣打银行 32,635.9 109

3. 法国巴黎银行 24,681.6 81

4. 星展 8,234.3 20

5. 工商银行 5,276.7 14

**本周市场动态**

--台湾金管会周四宣布，自明日起开放保险业办理以人民币收付的非投资型人身保险业务。惟寿险业者风险资本适足率(RBC)比率需达200%才能销售。

--台湾资产第二大上市金控--富邦金控 周三称，旗下台北富邦银行与深圳国际控股 签署一年期5亿元人民币贷款协议，是首家台资银行与香港主板上市公司在前海所进行的跨境人民币贷款案。

--世界银行集团成员机构IFC（国际金融公司）已与渣打银行 签署人民币跨境贸易融资的风险分担协议，将增加中国各家银行及参与对华进出口业务的中国，亚洲各国等的企业及商家可用的人民币结算的贸易融资额。这亦是IFC首次涉足人民币结算的跨境贸易融资。

--金管会主委曾铭宗日前找银行业者沟通达成共识，未来宝岛债票面利率将不低于香港点心债利率，以免打坏台湾宝岛债市场行情，让刚起步的宝岛债市还没站稳，就失去吸引力。