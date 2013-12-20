更新版 1-台湾货币市场：跨年、跨旬拆款需求续增，下周跨年短率交投料有微扬压力

* 跨年跨旬拆款需求续增

* 年底资金紧缩效应料将逐步显现

* 下周跨年短率主交投仍有微扬压力

* 年底短票发票量可望略增 (新增最新报价及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北12月20日 - 台湾银行间跨新历年短率周五区间高位大致持平于上日。货币市场人士认为，随着时序接近年底，跨年、跨旬资金需求持续增温，而跨年资金供给方仍是少数银行及金融机构，下周跨年短率主交投可能略向区间高位靠拢。

展望下周，银行间资金调拨人士指出，越逼近月底、季底、年底，资金紧缩效应料会逐渐发酵，目前大部分银行为冲刺放款需求及调控风险适足率(BIS)而暂不承作跨年拆款，且银行间累计超额准备转为负数，此皆显示跨年资金情势偏紧一点，推估下周跨年短率主要交投仍有微扬压力。

“ 台币走贬，热钱汇出为年底资金情势投下变数。”一位民营银行资调人士说。

台湾央行将于下周四(26日)召开理监事会议，资调人士指出，美联储宣布一月起将缩减购债规模，令台币周四急贬2角、周五续贬3.5分来到29.980，收创三个半月低位，部分市场人士忧心热钱汇出，进而造成年底资金趋紧，不过也有交易员认为，美国量化宽松下月才开始缓步退场，预期明年才会有比较明显的影响。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，略低于上日的0.387%。今日区间在0.295-0.400%，同于上日；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日则为0.378-0.430%。

**发票量例行性增温**

短票市场方面，大型票券商指出，周五发票量例行性增温，银行间年内资金满溢令年内短票利率微降，跨年短票利率则大致持稳于既有区间。

展望下周，票券商提及，下周月底发票量可望偏多，其中以下半周增幅较多，目前短票市场跨年资金宽裕，料月底跨年短票利率维持在原有区间的可能性较高。

票券商认为，由于银行间为调控资本适足率，年底前免保短票标售利率仍承压，台电今日标售40亿台币151天期短票，得标利率落在0.805-0.818%，月底前标售利率可能持续走高。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.58-0.60%，较上日微幅下调；跨年天期的交投落在0.61-0.62%，成交以30天期为主，跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主，跨年天期成交利率大致同于上日。

台湾央行周五公布，今日共发行882亿台币存单，相较存单到期877亿台币，存单发行余额增5亿。

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)507.7亿台币，落点分别为周一2,128.50亿、周二841.00亿、周三592.50亿、周四3,354.85亿及周五3,590.85亿。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为负39亿台币，累计至周日超额准备为负185亿，加计前期1%的超额准备为618亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳。今日市场资金供应充足情况不变，但券源仍少，多数以到期续作为主，令利率持在当前水位。

展望下周，市场人士指出，因时序已逼近新历年底，市场预期年底的资金需求高峰仍将令资金由松趋于中性，投信并有例行赎回，市场或呈资金分配不均的态势，增加调度难度。不过此前多数证券商及票券商均已提前因应，分散资金落点，料影响仍十分有限。

“今年其实没什么过年的感觉，跟去年比起来是十分宽松，而且跨年资金调度都算顺畅。”一位证券商交易员称。

不过今日有票券商为预备一些跨年资金，仍将公司债年内利率微幅下调，跨年天期利率持于高档，以吸引投信及寿险的承作。

证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.57-0.58%，极短天期见0.56%少量承作；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，与上日相同。

大型票券商转往民间客户承作较多，与投信及寿险的少量承作利率虽在区间内，但视交投对象及天期变化，短天期公债几无承作，公司债RP利率年内见0.52-0.56%；跨新历年主交投区在0.58-0.59%。