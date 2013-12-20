欧洲经济：尽管欧盟评级被调降，但见到复苏的正面迹象--比利时首相

路透布鲁塞尔12月20日 - 比利时首相迪吕波(Elio di Rupo)周五称，评级机构标准普尔决定调降欧盟的债信评级只是个意见，他补充表示已看到经济复苏的正面迹象。

“我们必须相对地看待这点，”他参加一欧盟峰会时对记者表示。“这只是个意见而已。”

他还称，还需继续努力，但他表示，已首次看到经济复苏的正面迹象。(完)