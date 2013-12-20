欧元债市：欧元区公债持稳，尽管标普调降欧盟债信评级

二者均接近本月稍早触及的七周高点。几天前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示将缩减每月购债规模，不过承诺将在更长时期内维持低利率。

欧元区公债总体变动甚微。其他评级较高的欧元区债券基本持稳。意大利 和西班牙 公债收益率分别持平报4.08%和4.13%。

美国经济增长与通胀数据将在稍后出炉并受到投资者关注，因投资人试图判断美联储缩减购债的步伐。(完)