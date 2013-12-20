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债券 | 2013年 12月 20日 星期五 17:38 BJT

欧元债市：欧元区公债持稳，尽管标普调降欧盟债信评级

二者均接近本月稍早触及的七周高点。几天前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示将缩减每月购债规模，不过承诺将在更长时期内维持低利率。

欧元区公债总体变动甚微。其他评级较高的欧元区债券基本持稳。意大利 和西班牙 公债收益率分别持平报4.08%和4.13%。

美国经济增长与通胀数据将在稍后出炉并受到投资者关注，因投资人试图判断美联储缩减购债的步伐。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 白云)

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