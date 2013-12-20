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债券 | 2013年 12月 20日 星期五 17:47 BJT

希腊经济：央行数据显示，2013年希腊有望实现经常帐盈余

路透雅典12月20日 - 周五希腊央行数据显示，希腊今年有望实现经常帐盈余，为十多年前该国加入欧元区以来首次。

央行称，托旅游业收入创纪录高位的福，希腊今年1月-10月经常帐盈余为22亿欧元，上年同期为赤字34亿欧元。

旅游业是希腊最大的收入来源。希腊旅游业收入较上年同期增长15%，至116亿欧元，已经超过政府115亿欧元的全年目标。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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