更新版 1-中国货币市场：七天回购再创半年新高，但资金缺口午后得以平补

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路透上海/北京12月20日 - 虽然中国央行已表态通过SLO(短期流动性调节工具)向市场适度注入流动性，但周五银行间市场资金缺口还是在下午才得以平补。资金价格盘中大幅波动，七天回购再刷新近半年高点。大额支付系统周内则首次如期关闭，同业拆借交易系统亦再未延迟。
“早上资金紧一些，慢慢就好了，供给有增加，下午两三点钟，大家基本都搞定了，”上海一银行交易员称，“还是有人说SLO的，大行的缺口也一下就满足了。”
华东一商业银行交易员上午还在抱怨，“非常紧，SLO量不够，大行要么不出，有的还在借，政策性银行有一两家出少量。”
七天和隔夜质押式回购盘中最高价均为10%，七天此前高点为6月28日创下的10%，隔夜则为6月25日的15%。
北京一大型商业银行交易员指出，按照往年惯例，年前最后几个交易日，应该有大量的财政投放，央行周四也表示要根据财政支出进度情况，来提供流动性支持，“往年经验是这样，但今年具体怎样也不好说。”
中国人民银行周四在其官方微博称，近期已据市场流动性状况通过SLO(短期流动性调节工具)，向市场适度注入流动性；未来将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为6,793.84亿元，较上日的6,595.71亿元增加；其中隔夜品种成交5,575.85亿元，上日为5,402.72亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.9050 4.6133 +29.17 5,577.85
七天 8.2144 7.0582 +115.62 842.51
14天 7.3964 6.7920 +60.44 173.14
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.1700 3.5450 +362.50 2,912.99
七天 6.6200 5.1950 +142.50 409.94
14天 6.5050 6.5150 -1.00 86.26
回购定盘利率
其中:隔夜 3.9500 3.8300 +12.00 --
七天 7.6000 6.6000 +100.00 --
14天 8.5000 6.3500 +215.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.9270 3.8460 +8.10 --
七天 7.6540 6.4720 +118.20 --
三个月 5.4580 5.4239 +3.41 --
------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴/曹巍浩； 审校 张喜良)