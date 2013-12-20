英国经济：第三季经常帐赤字升至1989年以来最高，GDP增长强劲

路透伦敦12月20日 - 英国第三季经常帐赤字升至1989年以来最阔水准，尽管该国经济增长强劲。

英国国家统计局称，第三季GDP终值确认为较前季增长0.8%，与前值一致，但前几季增幅被上调。

英国第三季GDP终值同比增幅为1.9%，前值为1.5%。

分析师原本预估两项终值均与前值一致。

但有关英国经常帐的消息却不那么鼓舞人心。英国第三季经常帐赤字扩大至207亿英镑，第二季为赤字62亿英镑，第三季经常帐赤字相当于GDP的5.1%--为1989年第三季以来最高占比。

英国经济成长增强之前曾惠及政府税收，但周五的数据显示，英国11月公共财政欠佳，公共部门净借款为165.05亿英镑，高于上年同期的155.86亿英镑。

不计部分一次性效应、4月至11月的公共借款较2012年同期减少2.2%，为840亿英镑。

统计局周五称，第三季英国企业投资终值为增长2.0%，前值为增长1.4%。

尽管第三季实质可支配收入仅小增0.4%，家庭支出较前季却增长了0.8%。(完)