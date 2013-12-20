英国经济：第三季经常帐赤字升至1989年以来最高，GDP增长强劲

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透伦敦12月20日 - 英国第三季经常帐赤字升至1989年以来最阔水准，尽管该国经济增长强劲。
英国国家统计局称，第三季GDP终值确认为较前季增长0.8%，与前值一致，但前几季增幅被上调。
英国第三季GDP终值同比增幅为1.9%，前值为1.5%。
分析师原本预估两项终值均与前值一致。
但有关英国经常帐的消息却不那么鼓舞人心。英国第三季经常帐赤字扩大至207亿英镑，第二季为赤字62亿英镑，第三季经常帐赤字相当于GDP的5.1%--为1989年第三季以来最高占比。
英国经济成长增强之前曾惠及政府税收，但周五的数据显示，英国11月公共财政欠佳，公共部门净借款为165.05亿英镑，高于上年同期的155.86亿英镑。
不计部分一次性效应、4月至11月的公共借款较2012年同期减少2.2%，为840亿英镑。
统计局周五称，第三季英国企业投资终值为增长2.0%，前值为增长1.4%。
尽管第三季实质可支配收入仅小增0.4%，家庭支出较前季却增长了0.8%。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货