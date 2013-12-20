路透12月20日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：跌破上行通道的下缘以及1.3655。空头可能继续打压欧元/美元并逼近支撑位1.3600。若明确跌至该水准下方，将带来较大的利空影响，可能瞄准下道支撑位1.3530。MACD摆动点仍低于零线，证实欧元/美元汇价走势偏空。
美元/日圆：设法攻克了此前高位103.90日圆，表明仍保持上行趋势。汇价在欧洲早盘略高于103.90，预计将继续走升，目标在105.45，这也是此前一波下跌浪的423.6%费波纳奇延伸水准。
欧元/英镑：延续跌势，但暂时在此前一波涨势的61.8%费波纳奇回档位找到支撑。若跌破此水准，以及0.8320的支撑，接下来可能跌向短期低位0.8255。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3644 1.3662 -0.13 +3.41 1.3194
美元/日圆 104.45 104.24 +0.20 +20.42 86.74
欧元/日圆 142.51 142.39 +0.08 +24.52 114.45
美元/瑞郎 0.8983 0.8980 +0.03 -1.88 0.9155
英镑/美元 1.6346 1.6369 -0.14 +0.58 1.6251
美元/加元 1.0671 1.0662 +0.08 +7.56 0.9921
澳元/美元 0.8868 0.8866 +0.02 -14.67 1.0393
新西兰元/美元 0.8165 0.8188 -0.28 -1.42 0.8283
欧元/瑞郎 1.2258 1.2267 -0.07 +1.52 1.2075
欧元/英镑 0.8346 0.8344 +0.02 +2.86 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9790 9.0042 -0.28 +4.68 8.5777
美元/挪威克朗 6.1546 6.1493 +0.09 +10.63 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰；审校 张涛)