全球金融：汇率操纵案调查据称已发现交易员合谋证据--华尔街日报

路透伦敦12月20日 - 华尔街日报周五报导，对于交易员涉嫌操纵汇率的全球性调查行动，已经查出证据，显示交易员合谋企图扩大获利降低损失。

报导引述了熟悉调查行动的人士的说法。

报导指出，电子聊天室讯息显示，不同银行的交易员互相分享客户下单资讯，并同意安排他们自己的交易顺序加以利用。

这将是首次有证据证明交易员之间合谋勾结。

英国金融市场行为监管局(FCA)拒绝评论这篇报导。

监管当局调查指标利率及汇率操纵疑案过程中，聊天室已成为调查重点。