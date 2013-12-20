欧洲经济：欧盟执委会抨击标准普尔调降评等决定

路透布鲁塞尔12月20日 - 欧盟执委会周五表示，标准普尔将欧盟信用评等由AAA降至AA+，是错误决定，因为欧盟28个成员国决心达成欧盟预算平衡的承诺，乃受到条约的支持。

标准普尔周五首次调降欧盟评等，指出因预算协商的摩擦升级。在此之前，最近几个月已有欧盟几个成员国的主权评等遭调降。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)声明稿称，“标准普尔认为在高压情境下，欧盟成员国遵守预算义务情况令人怀疑，执委会无法认同。所有成员国一向足额且及时提供期望中的预算贡献，金融危机期间亦然。”(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)