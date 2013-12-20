欧洲汇市：英镑兑美元下跌，英国经常帐等数据不佳打压本币

英国的双赤字现象拖累英镑兑美元下跌，并且抵消掉了第三季国内生产总值(GDP)较上年同期上涨的正面影响。英镑/美元 下跌0.25%，报1.6332美元，英国数据公布前报1.6360美元。

“英镑若跌向1.6450美元，无疑将会出现卖盘，除非有更多数据显示经济中的需求态势良好。”CIBC World Markets货币策略部主管Jeremy Stretch说。

欧元兑英镑 亦上涨0.1%左右，报0.8355。

尽管近期下跌，但英镑兑美元今年仍有可能收高。最近六个月，随着英国经济改善程度好于多数欧洲国家，且投资者消化了英国央行升息时间料早于之前预期的可能性，英镑涨势加速。

“(英国央行)货币政策委员会(MPC)在12月政策会议记录中表达了失望的情绪。不过，该央行并不能抱怨英镑估值过高，因为英镑兑美元和欧元仍低于长期趋势。”荷兰合作银行资深货币策略师Jane Foley说。(完)

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