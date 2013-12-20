欧洲汇市：英镑兑美元下跌，英国经常帐等数据不佳打压本币

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
英国的双赤字现象拖累英镑兑美元下跌，并且抵消掉了第三季国内生产总值(GDP)较上年同期上涨的正面影响。英镑/美元 下跌0.25%，报1.6332美元，英国数据公布前报1.6360美元。
“英镑若跌向1.6450美元，无疑将会出现卖盘，除非有更多数据显示经济中的需求态势良好。”CIBC World Markets货币策略部主管Jeremy Stretch说。
欧元兑英镑 亦上涨0.1%左右，报0.8355。
尽管近期下跌，但英镑兑美元今年仍有可能收高。最近六个月，随着英国经济改善程度好于多数欧洲国家，且投资者消化了英国央行升息时间料早于之前预期的可能性，英镑涨势加速。
“(英国央行)货币政策委员会(MPC)在12月政策会议记录中表达了失望的情绪。不过，该央行并不能抱怨英镑估值过高，因为英镑兑美元和欧元仍低于长期趋势。”荷兰合作银行资深货币策略师Jane Foley说。(完)
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货