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市场报道 | 2013年 12月 20日 星期五 22:46 BJT

美国热股：黑莓季度大幅亏损，股价早盘下挫

路透12月20日 - 黑莓 公布季度严重亏损，因存货计减和资产减值。

黑莓周五盘初下跌1.44%，报6.17美元。(完)

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