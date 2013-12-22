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货币新闻 | 2013年 12月 22日 星期日 14:24 BJT

更正-表格：美国第三季GDP环比年率终值为成长4.1%，创2011年第四季来最快

(表格第二栏名称应为“第三季前值”，非“第二季前值”)

路透12月20日 - 美国商务部美周五公布:

* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%,创下2011年第四季以来最高升幅(预估值为增长3.6%)，前值为增长3.6%

* 第三季消费者支出终值为上升2.0%(前值为上升1.4%)

* 第三季GDP隐性平减指数终值为上升2.0%(预估和前值均为升2.0%)

* 第三季个人消费支出(PCE)物价指数为上升1.9%(预估和前值均为上升2.0%)；核心PCE物价指数为上升1.4%(预估与前值均为上升1.5%)

* 第三季出口终值为增长3.9%(前值为增长3.7%)，进口增长2.4%(前值为增长2.7%)

第三季GDP终值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第三季 第三季 第二季 2012年

终值 前值

实质GDP环比年率 4.1 3.6 2.5 2.8

国内产品最终销售 2.5 1.9 2.1 2.6

个人消费支出(PCE)物价指数 1.9 2.0 -0.1 1.8

核心PCE物价指数 1.4 1.5 0.6 1.8

GDP隐性平减指数 2.0 2.0 0.6 1.7

消费者支出 2.0 1.4 1.8 2.2

耐久财(耐用品) 7.9 7.7 6.2 7.7

非耐久财 2.9 2.4 1.6 1.4

服务业 0.7 0.0 1.2 1.6

企业投资 4.8 3.5 4.7 7.3

房屋投资 10.3 13.0 14.2 12.9

出口 3.9 3.7 8.0 3.5

进口 2.4 2.7 6.9 2.2 (完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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