更正-表格：美国第三季GDP环比年率终值为成长4.1%，创2011年第四季来最快

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
(表格第二栏名称应为“第三季前值”，非“第二季前值”)
路透12月20日 - 美国商务部美周五公布:
* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%,创下2011年第四季以来最高升幅(预估值为增长3.6%)，前值为增长3.6%
* 第三季消费者支出终值为上升2.0%(前值为上升1.4%)
* 第三季GDP隐性平减指数终值为上升2.0%(预估和前值均为升2.0%)
* 第三季个人消费支出(PCE)物价指数为上升1.9%(预估和前值均为上升2.0%)；核心PCE物价指数为上升1.4%(预估与前值均为上升1.5%)
* 第三季出口终值为增长3.9%(前值为增长3.7%)，进口增长2.4%(前值为增长2.7%)
第三季GDP终值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第三季 第三季 第二季 2012年
终值 前值
实质GDP环比年率 4.1 3.6 2.5 2.8
国内产品最终销售 2.5 1.9 2.1 2.6
个人消费支出(PCE)物价指数 1.9 2.0 -0.1 1.8
核心PCE物价指数 1.4 1.5 0.6 1.8
GDP隐性平减指数 2.0 2.0 0.6 1.7
消费者支出 2.0 1.4 1.8 2.2
耐久财(耐用品) 7.9 7.7 6.2 7.7
非耐久财 2.9 2.4 1.6 1.4
服务业 0.7 0.0 1.2 1.6
企业投资 4.8 3.5 4.7 7.3
房屋投资 10.3 13.0 14.2 12.9
出口 3.9 3.7 8.0 3.5
进口 2.4 2.7 6.9 2.2 (完) (编译 王洋; 审校 田建华)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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