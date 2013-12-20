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市场报道 | 2013年 12月 20日 星期五 22:59 BJT

美国热股：美国运通小幅上升，与商家间的用卡费用纠纷已告和解

路透12月20日 - 美国运通(American Express) 已经与商家达成和解，同意商家向使用该公司信用卡和签帐卡进行的交易收取额外费用。

美国运通周五盘初小涨0.31%，报86.68美元。(完)

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