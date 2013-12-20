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货币新闻 | 2013年 12月 20日 星期五 23:13 BJT

欧元区数据：欧元区12月消费者信心上升至负13.6，11月为负15.4

路透布鲁塞尔12月20日 - 欧盟执委会周五公布的数据显示，欧元区12月消费者信心增强，幅度胜预期，显示处于萌芽状态的经济复苏可能开始对家庭信心产生正面影响。

欧盟执委会公布，欧元区17国消费者信心指数12月升至负13.6，11月为负15.4，重拾2012年底开始的回升走势，当时欧元区在经历了银行业和公共债务双重危机后初现生机。这两重危机几乎导致欧元区分崩离析。

接受路透调查的经济学家原本预期该指数将改善至负15.0。

欧盟27国的12月消费者信心指数升至负11.1，11月为负12.4。(完)

(编译 母红; 审校 张明钧)

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