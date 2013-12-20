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市场报道 | 2013年 12月 20日 星期五 23:50 BJT

美国经济：12月13日当周领先指标和增长年率双双回落--ECRI

路透纽约12月20日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周回落，其增长年率也放缓。

ECRI表示，美国12月13日止当周领先指标(WLI)回落至130.9，之前一周修正为131.3，原先公布为131.4。

该指标的增长年率降至2.1%，之前一周为2.7%。(完)

(编译 张明钧; 审校 母红)

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