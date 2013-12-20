纽约期市：期糖价格跳涨，市场对印尼需求有所期待

路透纽约/伦敦12月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖周五上涨，主要进口国印尼预期中的需求带动投资者买盘，提振市场脱离两日前触及的三年半低点。

ICE阿拉比卡咖啡期货升至两个月高点，生产商等待价格涨至更具吸引力的水准。伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货出现技术性修正涨势，此前从上周触及的三个半月高点下跌超过7%。罗布斯塔咖啡期货涨势受到主要产地越南供应料相当充裕的预期压抑。

可可期货逼近9月以来最高，受到供应短缺预期支撑，同时也受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债的支持。

1724GMT时，ICE-3月原糖期货 上涨0.25美分或1.6%，报每磅16.40美分。该近月合约周三跌至每磅15.86美元，创2010年7月以来新低，而自周三低点以来已上涨约3.2%。

“糖价走势终于脱离连串下跌，转为上升，”Sucden Financial Sugar软性商品部门联席主管Tom Kujawa表示。

经纪商Newedge的Michael McDougall表示，这波涨势可能刺激巴西生产商抛售。

全球最大原糖进口国印尼一名贸易官员周四表示，已发出80万吨的原糖进口许可，2013年12月至2014年2月交运。

Liffe-3月白糖期货 上涨5.90美元，或1.3%，报每吨444.70美元，周三一度跌至432.10美元，为近月合约2010年5月以来最低。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 上涨1.65美分，或1.5%，报每磅1.1540美元，此前一度触及每磅1.1670美元的两个月高点。该近月合约自11月触及七年低点1.0095美元以来已经上涨超过15%。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 上涨29美元，或1.7%，收报每吨1,713美元，涨势受阻于越南方面的供给预期。该期约周四一度跌破100日均线，但结算时报在均线切入位，引发部份技术面买进讯号。

Liffe-5月可可期货 收涨19英镑，或1.1%，报每吨1,785英镑，稍早一度触及5月合约高点1,788英镑。ICE-3月可可期货 收高28美元，报每吨2,819美元。(完)

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