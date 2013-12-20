拉美汇市：拉美货币反弹回升，唯巴西雷亚尔重挫

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透里约热内卢12月20日 - 巴西雷亚尔周五重挫至两周低点，与拉美货币普遍反弹走势相左，企业汇回海外获利以及投资人担心巴西央行减半汇市干预的决定，导致美元需求跳增。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激政策步调的疑虑再度笼罩市场；美联储周三决定自1月起缩减每月购债规模100亿美元。
拉美货币周五盘初下跌，其中墨西哥披索跌至一周低点13.0771披索，因市场担心美联储明年稳步缩减刺激政策，美国指标10年期公债收益率(殖利率) 扬升。
但是美债收益率午后下跌，令拉美货币有些许喘息空间，墨西哥披索因而得以回升0.1%。
标准普尔周四决定调高墨西哥主权债信评等一个级距至BBB+，亦令墨西哥披索获得支撑。此前墨国国会批准1938年以来最大规模的油品产业重组。
不过巴西雷亚尔 进一步挫跌1.3%至两周低点2.3786雷亚尔，传统年末美元需求令雷亚尔承压。
“年底时，汇率波动率总是增加，”一巴西经纪商交易员表示，他并称每年这个时候企业汇回海外获利，导致美元需求增加。
对于未来央行在巴西外汇市场的干预步调疑虑，也让投资人更为审慎。
明年起，巴西当局每周提供的货币互换总值为10亿美元，而当前为20亿美元。(完)
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路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货