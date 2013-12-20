拉美汇市：拉美货币反弹回升，唯巴西雷亚尔重挫

路透里约热内卢12月20日 - 巴西雷亚尔周五重挫至两周低点，与拉美货币普遍反弹走势相左，企业汇回海外获利以及投资人担心巴西央行减半汇市干预的决定，导致美元需求跳增。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激政策步调的疑虑再度笼罩市场；美联储周三决定自1月起缩减每月购债规模100亿美元。

拉美货币周五盘初下跌，其中墨西哥披索跌至一周低点13.0771披索，因市场担心美联储明年稳步缩减刺激政策，美国指标10年期公债收益率(殖利率) 扬升。

但是美债收益率午后下跌，令拉美货币有些许喘息空间，墨西哥披索因而得以回升0.1%。

标准普尔周四决定调高墨西哥主权债信评等一个级距至BBB+，亦令墨西哥披索获得支撑。此前墨国国会批准1938年以来最大规模的油品产业重组。

不过巴西雷亚尔 进一步挫跌1.3%至两周低点2.3786雷亚尔，传统年末美元需求令雷亚尔承压。

“年底时，汇率波动率总是增加，”一巴西经纪商交易员表示，他并称每年这个时候企业汇回海外获利，导致美元需求增加。

对于未来央行在巴西外汇市场的干预步调疑虑，也让投资人更为审慎。

明年起，巴西当局每周提供的货币互换总值为10亿美元，而当前为20亿美元。(完)

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