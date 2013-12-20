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市场报道 | 2013年 12月 21日 星期六 06:26 BJT

芝加哥期市：玉米期货收涨，空头回补及大豆涨势扮推手

路透12月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，交易商称，因空头回补，且大豆强劲涨势带来支撑。

CBOT-3月玉米期货 上扬2-3/4美分，收报每蒲式耳4.33-1/4美元。

Global Weather Monitoring气候专家John Dee表示，阿根廷乾燥天候已成一大隐忧，而巴西多数玉米及大豆种植区域正受惠于及时雨。

他称，“未来一周或10日内阿根廷料不会有太多降雨。”

中国质检总局周五公告表示，截止12月19日，各口岸检验检疫机构已依法对12批54.5万吨进口美国输华玉米作退货处理。

美国农业部周五称，民间出口商公布下一销售年度对日本出口的美国玉米为18万吨。

CBOT-3月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为55。

今日CBOT玉米期货成交量预计为150,778口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 母红)

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