重发 - 加拿大个股：黑莓与鸿海集团达成手机生产合作协议，降低库存损失风险

英国金融：英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
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路透多伦多12月20日 - 智能手机制造商黑莓 周五表示已经达成一手机生产协议，将可降低被迫大规模冲减智能手机库存的风险，其股价应声飙涨，尽管其季度财报相当难堪。
黑莓宣布与台湾鸿海集团 签订五年合作协议，初期将生产低阶设备供印尼及其他新兴市场销售。黑莓称，希望能将合作范围拓展至高阶智能手机。受此消息带动，黑莓股价一度大涨17%。
这项协议打破传统模式，黑莓将不再需要预先支付用于设备中的零组件款项；这些设备将在鸿海集团的印尼及墨西哥工厂代工。
鸿海集团将会抽取设备销售的获利，以作为存货管理的报酬。鸿海集团也将协助开发、设计并分销这些手机。
黑莓执行长John Chen表示，他预期与鸿海集团间的协议将协助手机事业出现正的现金流，并在2015年初展开的会计年度录得获利。
黑莓第三季售出430万支手机，其中旧款BlackBerry 7机种销量达320万支。
该公司当季认列190万部设备的硬件营收，低于前一季的370万部。
在较为乐观的讯息方面，该公司现金存量从前一季的26亿美元增加至32亿美元，但这包括上月向一投资人团体发行可转债所筹得的10亿美元。
服务营收下滑13%，因付费使用黑莓安全网络的用户减少，而该公司预期可能以这样的速度继续下滑。
黑莓公布第三季净损44亿美元，每股亏损8.37美元，上年同期为净利900万美元，每股获利0.02美元。
排除存货冲减及减记，当季亏损为3.54亿美元，或每股0.67美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原预期该公司每股亏损0.44美元。
营收从27.3亿美元降至11.9亿美元，因公司命运不确定升高导致销售进一步缩水。市场预估当季营收为16亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 母红)
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 亚币持续上扬且外资大举买超台股 * 股市封关后外资动能料稍减，但仍偏汇入 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.450 路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二第三日收升，续创逾三个半月高位。交易员表示，亚币因市 场对美国总统特朗普保护主义立场担忧而持续上扬，且外资继续汇入买超台股。但午后美元指数 稳在10 0附近并未续挫，也令台币升幅收敛。 他们指出，外资今日继续大举买超台股逾百亿台币，丝毫不畏惧封关后长达八天可能出现任何事件的不确 定性，这现象有点令人匪夷所思。若以这两天外资汇入力道观察，明后天虽然少了股市交易的助益，但料仍有 外资的美元卖压等待消化，台币走势还是偏强看待。 〞外资偏向汇入，已经连两天买超台股逾100亿台币了。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，台币近期的强势表现让有些交易商跌破眼镜，不过出口商客户还算耐得住性子 ，没太跟着大举抛汇。进口商则逢低买进美元，让台币的走势稍稍获得收敛。 大型公股银行交易员认为，美元指数 经过快速修正后，在10
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。