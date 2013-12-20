加拿大股市：受美国经济数据推助微幅收高，黑莓股价飙升

英国金融：英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透多伦多12月21日 - 加拿大股市周五小幅上涨，受美国经济数据提振，美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周缩减买债、但将维持宽松货币政策的承诺也鼓舞此间市场。
提供进一步推升力道的是黑莓 股价的涨势，该公司公布季度巨亏，但称已经签订一项生产协议，料将降低大举打销存货的风险。
美国商务部美周五公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%,创下2011年第四季以来最高升幅，且高于市场预估的增长3.6%。
温哥华Global Securities策略师Elvis Picardo表示，“这显示美联储缩减购债决议是在有利的环境下进行...缩减购债的不确定性已自市场消除。”
“全球股市涨势延续越久，加拿大股市的前景也越佳。”
多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收高7.40点或0.06%，报13,504.33点，此为11月25日以来最高。
该指数今年以来涨幅约7.7%，落后于美股。
10大类股中有七类股收高。
原物料类股上涨0.5%，其中Barrick Gold Corp 上涨0.9%至17.84加元，Goldcorp Inc 上涨0.5%至22.34加元。
权重最大的金融类股微涨。加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 上涨0.9%至64.75加元，对指数涨幅贡献最大。
黑莓股价收盘大涨16%至7.74加元，资讯科技类股上涨2.2%。(完)
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 亚币持续上扬且外资大举买超台股 * 股市封关后外资动能料稍减，但仍偏汇入 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.450 路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二第三日收升，续创逾三个半月高位。交易员表示，亚币因市 场对美国总统特朗普保护主义立场担忧而持续上扬，且外资继续汇入买超台股。但午后美元指数 稳在10 0附近并未续挫，也令台币升幅收敛。 他们指出，外资今日继续大举买超台股逾百亿台币，丝毫不畏惧封关后长达八天可能出现任何事件的不确 定性，这现象有点令人匪夷所思。若以这两天外资汇入力道观察，明后天虽然少了股市交易的助益，但料仍有 外资的美元卖压等待消化，台币走势还是偏强看待。 〞外资偏向汇入，已经连两天买超台股逾100亿台币了。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，台币近期的强势表现让有些交易商跌破眼镜，不过出口商客户还算耐得住性子 ，没太跟着大举抛汇。进口商则逢低买进美元，让台币的走势稍稍获得收敛。 大型公股银行交易员认为，美元指数 经过快速修正后，在10
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。