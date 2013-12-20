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市场报道 | 2013年 12月 21日 星期六 06:47 BJT

加拿大股市：受美国经济数据推助微幅收高，黑莓股价飙升

路透多伦多12月21日 - 加拿大股市周五小幅上涨，受美国经济数据提振，美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周缩减买债、但将维持宽松货币政策的承诺也鼓舞此间市场。

提供进一步推升力道的是黑莓 股价的涨势，该公司公布季度巨亏，但称已经签订一项生产协议，料将降低大举打销存货的风险。

美国商务部美周五公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%,创下2011年第四季以来最高升幅，且高于市场预估的增长3.6%。

温哥华Global Securities策略师Elvis Picardo表示，“这显示美联储缩减购债决议是在有利的环境下进行...缩减购债的不确定性已自市场消除。”

“全球股市涨势延续越久，加拿大股市的前景也越佳。”

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收高7.40点或0.06%，报13,504.33点，此为11月25日以来最高。

该指数今年以来涨幅约7.7%，落后于美股。

10大类股中有七类股收高。

原物料类股上涨0.5%，其中Barrick Gold Corp 上涨0.9%至17.84加元，Goldcorp Inc 上涨0.5%至22.34加元。

权重最大的金融类股微涨。加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 上涨0.9%至64.75加元，对指数涨幅贡献最大。

黑莓股价收盘大涨16%至7.74加元，资讯科技类股上涨2.2%。(完)

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