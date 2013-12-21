中国金融：百度理财基金疑变相承诺收益，若成功恐被争相效仿

路透北京12月21日 - 中国最大搜索引擎百度 倍受关注的“百发”理财产品于周五推出有条件优先购买服务，百度理财以回馈客户名义承诺将保障8%的收益。不过此举存在违规销售嫌疑，若成功恐被后续理财销售方争相效仿。

此前于10月末推出的首期百度理财产品曾在两小时内卖出10亿元人民币的基金，显示出惊人的爆发力和超高的市场关注度。目前各基金公司均希望通过互联网基金尽快扩大规模。

“百发”宣传内容标注，“百度理财回馈客户活动由中国投融资担保有限公司提供担保”，并再次突出“8%起有保障”。而资料显示，参加“团购”理财的投资者，实际上购买的是嘉实基金旗下一款债券基金类产品。

百度相关服务协议称，“本公司也不保证投资人通过本公司购买理财产品肯定会盈利或不亏本”。此表述与其宣传口号“团结就有8%起”的实质不符，亦有违相关法规对基金募集过程中不得对证券投资业绩进行预测的规定。