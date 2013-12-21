中国金融：百度理财基金疑变相承诺收益，若成功恐被争相效仿

《全球汇市》美元上涨，因美国民间就业数据强劲
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
路透北京12月21日 - 中国最大搜索引擎百度 倍受关注的“百发”理财产品于周五推出有条件优先购买服务，百度理财以回馈客户名义承诺将保障8%的收益。不过此举存在违规销售嫌疑，若成功恐被后续理财销售方争相效仿。
此前于10月末推出的首期百度理财产品曾在两小时内卖出10亿元人民币的基金，显示出惊人的爆发力和超高的市场关注度。目前各基金公司均希望通过互联网基金尽快扩大规模。
“百发”宣传内容标注，“百度理财回馈客户活动由中国投融资担保有限公司提供担保”，并再次突出“8%起有保障”。而资料显示，参加“团购”理财的投资者，实际上购买的是嘉实基金旗下一款债券基金类产品。
百度相关服务协议称，“本公司也不保证投资人通过本公司购买理财产品肯定会盈利或不亏本”。此表述与其宣传口号“团结就有8%起”的实质不符，亦有违相关法规对基金募集过程中不得对证券投资业绩进行预测的规定。
此前百度曾宣布其与华夏基金公司合作的基金保证8%年化收益，引起市场轩然大波，不过百度之后马上改口称将不承诺收益，百度将严格遵守监管部门的规定。 （完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
* 金价未能突破200日移动均线带来压力 * 美国就业数据优于预期 * 美联储发布会议记录后美元走软，提供支撑 * “习特会”前，避险需求支撑金价 路透纽约/伦敦4月5日 - 金价周三从一个月高位回落，此前美国公布 的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元，但在美国联邦储备理 事会(FED/美联储)发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。 美联储会议记录显示，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今年晚 些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。之后金价 缩减部分跌幅。 1857 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,251.74美元，美国期金 收挫0.8%，报1,248.50美元。 盘中稍早，美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美 国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析 师预估的增加18.7万个。 “ADP就业数据远胜预期，拖累金价下滑，并给美元指数一些支撑
路透纽约/伦敦4月5日 - 原糖期货周三跌至11个月低位，回吐了早盘的升幅，因技术性阻力抵消了主要消费国印度将允许无关税进口原糖的消息，伦敦可可和阿拉比卡咖啡小幅下跌。