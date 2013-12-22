《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月20日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 79.91 +0.20 +0.25 1472974
搜狐 70.04 +0.19 +0.27 918969
网易 74.51 +1.42 +1.94 825639
百度 173.36 +2.97 +1.74 3148833
亚信科技 11.95 -0.01 -0.08 1974951
台湾
台湾积体电路 16.99 -0.06 -0.35 2114654
联电 1.95 -0.03 -1.52 1580810
日月光 4.58 -0.11 -2.35 869539
硅品精密 5.86 -0.08 -1.35 877114
和信超媒体 1.00 +0.01 +0.51 59705
友达 2.97 +0.00 +0.00 286030
中华电信 30.86 -0.01 -0.03 113559
台湾国际航电 46.03 +0.33 +0.72 1889841
香港
中国移动 51.63 -0.22 -0.42 424882
中国联通 14.84 -0.17 -1.13 109312
中国电信 48.94 -0.76 -1.53 51968
中芯国际 3.72 -0.04 -1.06 71255
电讯盈科 4.29 +0.18 +4.38 5892
(完)
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(整理 王兴亚)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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