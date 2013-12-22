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亚洲 | 2013年 12月 22日 星期日 10:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 79.91 +0.20 +0.25 1472974

搜狐 70.04 +0.19 +0.27 918969

网易 74.51 +1.42 +1.94 825639

百度 173.36 +2.97 +1.74 3148833

亚信科技 11.95 -0.01 -0.08 1974951

台湾

台湾积体电路 16.99 -0.06 -0.35 2114654

联电 1.95 -0.03 -1.52 1580810

日月光 4.58 -0.11 -2.35 869539

硅品精密 5.86 -0.08 -1.35 877114

和信超媒体 1.00 +0.01 +0.51 59705

友达 2.97 +0.00 +0.00 286030

中华电信 30.86 -0.01 -0.03 113559

台湾国际航电 46.03 +0.33 +0.72 1889841

香港

中国移动 51.63 -0.22 -0.42 424882

中国联通 14.84 -0.17 -1.13 109312

中国电信 48.94 -0.76 -1.53 51968

中芯国际 3.72 -0.04 -1.06 71255

电讯盈科 4.29 +0.18 +4.38 5892

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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(整理 王兴亚)
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