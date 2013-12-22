更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆自五年高点回落，料延续上行趋势

(新增文末收盘报价表格)

* 美国第三季GDP终值向上修正

* 美元受助于美债收益率走高

* 日本央行决定维持宽松货币政策

* 欧元下跌，因标准普而调降欧盟评等

路透纽约12月20日 - 美元兑日圆周五自五年高点下跌，因投资人了结本周获利，并在假期之前平仓，但美元进入新年之际料将维持强劲趋势。

美国第三季经济成长数据亮丽，修正为成长4.1%，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减货币刺激的决定，并推动美元兑日圆一度升至五年高点。

日圆兑美元跌势加剧，因日本央行维持扩大金融体系基础货币的承诺。

美元兑欧元及瑞郎也双双升至两周高点。

“投资者目前已进入过节的情绪中，我们见到美元略为拉回，但幅度不大，”多伦多道明证券(TD Securities)汇率策略师Greg Moore表示。“美元整体走强趋势未变。”

数据显示，美国第三季经济创下近两年来最大增幅，在此同时企业支出高于先前的估计。

美国商务部美周五公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%,创下2011年第四季以来最高升幅，且高于市场预估的增长3.6%。

“GDP报告呼应美国经济转佳，证实美联储本周缩减购债100亿美元的必要性，”华盛顿Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。

美元兑日圆 稍早一度触及104.64日圆，创下2008年10月以来新高，但尾盘回落0.2%，报在104.04。美元兑日圆本周上涨0.8%。

与美联储成对比的是，日本央行周五维持货币政策和经济评估不变，认为大规模刺激政策的效果正向经济其他行业扩散，激励经济继续温和复苏。

美元多头目前瞄准105.25日圆附近水准，这是美元从2007年高点124.14跌至2011年低点75.31的61.8%回档位。

美元兑欧元稍早上涨，欧元受到标准普尔调降欧盟评级的拖累；标准普尔周五将欧盟的长期债信评级从“AAA”下调至“AA+”，称因预算协商相关的摩擦升级。

欧元兑美元 一度跌至1.3623美元，创12月5日以来最低，最新报1.3679，日内下跌0.1%。欧元兑美元自夏季以来的涨势让许多分析师及对冲基金经理跌破眼镜。

欧元兑美元本周下跌0.6%，为七周以来最差表现。

欧元近几周来受到欧元区货币供应趋紧支撑，因银行业者偿还欧洲央行的贷款。欧洲央行表示，下周偿还贷款规模将达207亿欧元，高于外界预期，料将进一步支撑欧元。

美元兑瑞郎 一度升至两周高点0.9048瑞郎，但最新报下跌0.3%至0.8952瑞郎。

**预料日本央行继续出招**

美国两年期公债收益率(殖利率) 周四从0.34%升至0.3677%，与日本两年期公债收益率利差创下10月初以来新高。美国两年期公债收益率周五报0.37%。

一如普遍预期，日本央行货币政策委员会一致投票决定，维持每年以60-70万亿(兆)日圆的速度增加基础货币的政策不变。

日本央行总裁黑田东彦称，日圆过度强势的修正对日本经济带来正面影响。

本月稍早路透调查显示，近三分之二日本企业预期，日本央行2014年前六个月将会进一步放宽政策，因该行试图在两年内达成2%通胀目标。

澳元兑美元则是在美联储宣布缩减刺激计画后创下的三年半低点上方交投。澳元周五尾盘报在0.8924美元，当日上涨0.7%。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3671 1.3662 +0.07 +3.62 1.3194

美元/日圆 104.07 104.24 -0.16 +19.98 86.74

欧元/日圆 142.27 142.39 -0.08 +24.31 114.45

美元/瑞郎 0.8957 0.8980 -0.26 -2.16 0.9155

英镑/美元 1.6333 1.6369 -0.22 +0.50 1.6251

美元/加元 1.0634 1.0662 -0.26 +7.19 0.9921

澳元/美元 0.8921 0.8866 +0.62 -14.16 1.0393

欧元/瑞郎 1.2249 1.2267 -0.15 +1.44 1.2075

欧元/英镑 0.8364 0.8344 +0.24 +3.08 0.8114

新西兰元/美元 0.8209 0.8188 +0.26 -0.89 0.8283

美元/挪威克朗 6.1592 6.1493 +0.16 +10.72 5.5630

欧元/挪威克朗 8.4248 8.4017 +0.27 +14.77 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5869 6.5898 -0.04 +1.36 6.4986

欧元/瑞典克朗 9.0063 9.0042 +0.02 +5.00 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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