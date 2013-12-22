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亚洲 | 2013年 12月 22日 星期日 11:11 BJT

全球汇市：投机客12月17日止当周减持美元多仓--CFTC

路透12月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第三周减持美元多仓。

12月17日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至183.2亿美元，前一周美元净多仓为191.0亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月17日当周 12月10日当周

多头仓位 22,225 18,085

空头仓位 152,448 147,796

净仓位 -130,223 -129,711

欧元(125,000欧元为1口)

12月17日当周 12月10日当周

多头仓位 97,780 91,669

空头仓位 69,857 75,739

净仓位 27,923 15,930

英镑(62,500英镑为1口)

12月17日当周 12月10日当周

多头仓位 62,285 71,015

空头仓位 44,460 52,586

净仓位 17,825 18,429

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月17日当周 12月10日当周

多头仓位 25,292 22,213

空头仓位 13,337 10,215

净仓位 11,955 11,998

加元(100,000加元为1口)

12月17日当周 12月10日当周

多头仓位 25,133 31,049

空头仓位 90,633 88,563

净仓位 -65,500 -57,514

澳元(100,000澳元为1口)

12月17日当周 12月10日当周

多头仓位 13,752 19,134

空头仓位 65,405 64,984

净仓位 -51,653 -45,850

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月17日当周 12月10日当周

多头仓位 12,842 13,183

空头仓位 7,169 4,630

净仓位 5,673 8,553

(完)

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