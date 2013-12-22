全球汇市：投机客12月17日止当周减持美元多仓--CFTC

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透12月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第三周减持美元多仓。
12月17日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至183.2亿美元，前一周美元净多仓为191.0亿美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月17日当周 12月10日当周
多头仓位 22,225 18,085
空头仓位 152,448 147,796
净仓位 -130,223 -129,711
欧元(125,000欧元为1口)
12月17日当周 12月10日当周
多头仓位 97,780 91,669
空头仓位 69,857 75,739
净仓位 27,923 15,930
英镑(62,500英镑为1口)
12月17日当周 12月10日当周
多头仓位 62,285 71,015
空头仓位 44,460 52,586
净仓位 17,825 18,429
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月17日当周 12月10日当周
多头仓位 25,292 22,213
空头仓位 13,337 10,215
净仓位 11,955 11,998
加元(100,000加元为1口)
12月17日当周 12月10日当周
多头仓位 25,133 31,049
空头仓位 90,633 88,563
净仓位 -65,500 -57,514
澳元(100,000澳元为1口)
12月17日当周 12月10日当周
多头仓位 13,752 19,134
空头仓位 65,405 64,984
净仓位 -51,653 -45,850
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月17日当周 12月10日当周
多头仓位 12,842 13,183
空头仓位 7,169 4,630
净仓位 5,673 8,553
(完)
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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