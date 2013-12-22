《美股一周展望》美联储政策悬念没了，股市焦点将转向经济基本面

路透纽约12月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)终于宣布将开始缩减刺激措施，市场的一大不确定性得以消除，那美国股市年底前还会有更强劲的表现吗？恐怕不会。

“圣诞老人涨势”是一波季节性反常行情，指的是12月的股价涨势，通常出现在新年来临的前一周。

据股票交易商Almanac的数据，自1950年以来，标准普尔500指数在12月最后五个交易日和1月前两个交易日的平均涨幅约为1.5%。过去20年里，约有80%的12月股市为上涨。

尽管标普500指数本月迄今只涨了大约1%，但年内迄今涨幅约为27%，有望录得1997年以来最大年度涨幅。

“今年股市表现强劲，如果投资者今天就关帐不炒股了，我也不会感到惊讶，”Kayne Anderson Rudnick投资管理公司的联席投资长Doug Foreman说。

“从现在到明年这段时间里，股市没有太多上涨空间，消息面也乏善可陈。”

股市本周急剧上扬，道琼工业指数和标普500指数周五均收于纪录高位，因美联储周三宣布将每月850亿美元的购债规模减少100亿美元。

本周，道指上涨了3.1%，标普500指数上涨2.5%，Nasdaq指数亦上扬2.6%。

本周股市的交易量低于均值，因为许多投资者在假日来临前已经锁定了今年的获利。

“市场的很多情况都很明了，但很多影响起伏都已经过去了。市场下周预计将继续清淡交投，不会有太多抛盘，”Premier Wealth/First Allied Securities的分析师Mark Martiak说。

“我们在抛售赚到钱的股票，并在琢磨哪些板块明年会是赢家。我个人偏好景气循环类股和工业股。我想先了解假日过后的消息面，然后再推荐我中意的防御类股。”

下周将迎来圣诞节和新年假期，股市交易量很可能比前几年同期都要低。纽约证交所周二将于东部时间下午1点提前收市，圣诞节当天将休市。

分析师认为，下周投资者终于要将关注点转移至经济基本面了，比如经济报告和企业业绩。

“现在美联储缩减QE的悬念没有了，市场将回过头做出更加理性的决定，并关注重要的经济基本面消息，”Brown Brothers Harriman财富管理公司的首席投资策略师Scott Clemons说。

“1月将揭开第四季财报季的序幕，市场将全力关注那些业绩和财测。”