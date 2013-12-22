《综述》美国第三季GDP终值创近两年最快增速，经济根基更加稳固

* 第三季GDP环比年率终值为成长4.1%

* 消费者及企业支出增幅上修

* 报告细节展示出潜在经济力道

路透华盛顿12月20日 - 美国政府周五表示，经济第三季创下近两年来最快增速，企业及消费者支出增幅被上修。

上修范围还包括出口增幅，这表明经济具有一定潜在力道，尽管第三季经济成长很大程度受到库存增加的拉动。

该报告支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)的决议。美联储本周稍早宣布，从明年1月开始将每月850亿美元的购债规模削减100亿美元。

“经济活动的潜在动能在第三季提档加速，”道明证券驻纽约的代理首席美国经济分析师Millan Mulraine称，“国内消费和投资活动的力道预示，经济成长情况要比此前认为的更加积极。”

美国商务部周五公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%，高于前值的增长3.6%。

这是2011年第四季以来的最大升幅，较第二季的增长2.5%大幅加速。第三季GDP环比年率初估值为成长2.8%。

美国股市受数据提振上扬，标准普尔500指数 录得五个月来最大周度升幅。美元兑日圆短暂触及五年高位，但随后回吐涨幅。美国公债价格走高。

此前，就业及工业生产等报告已经表明经济根基更加稳固，能更好应对第四季库存可能放缓的冲击。

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**上修内需增幅**

占美国经济逾三分之二的消费者支出终值为上升2.0%，较前值上修0.6个百分点。这反映出商品及服务支出较此前预计均增加。

医疗保健及休闲娱乐支出更加强劲，使得服务支出上修为增长0.7%，本月初公布的前值为持平。商品支出升幅上修了0.4%个百分点。

第二季消费者支出增加1.8%。尽管第三季增速加快，通胀依然受控。第三季个人消费支出(PCE)物价指数为上升1.9%，前值为上升2.0%。

剔除食品和能源成本的核心PCE物价指数由前值的上升1.5%下修至上升1.4%。

第三季企业支出上修了1.3个百分点，至增长4.8%。这是因为软件、研发及娱乐等知识产权产品支出加速增长。

相当乐观的消费者和企业支出，提振内需增幅从前值1.8%上修至2.3%，创下去年第一季以来最快增速。

第三季出口终值为增长3.9%，较前值上修了0.2个百分点。住宅建筑支出下修了2.7个百分点，终值为增长10.3%。

库存大幅增加仍然是第三季GDP增长的主要贡献因素。分析师预计，库存积累步伐将放缓，从而损及第四季经济成长。政府10月部分停摆16天，料已经对经济造成打压。

第三季企业增加的库存价值1,157亿美元。迄今未有迹象显示企业放慢补充库存，10月零售商、汽车经销商及批发商的库存稳步增加。

一些分析师称，库存对GDP的拖累影响可能会延后到2014年第四季才会显露出来，其他分析师则认为第三季库存增加可能是有计划的。

“近几个月生产大幅增长，表明库存的影响可能小于我们最初假设，但仍可能妨碍经济增长，”花旗驻纽约分析师Peter D'Antonio说。

财政政策有所放宽，或将抵消库存在2014年第一季对经济的拖累。(完)