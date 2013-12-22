路透专访：更倾向美联储明年3月开始缩减购债--波士顿联储总裁罗森格伦

路透12月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周决定开始缩减购债计划，波士顿联储总裁罗森格伦是该重大决议的唯一反对者，他称更倾向于等到明年3月再行动，以确保经济稳定复苏。

但罗森格伦仍相信经济将改善，预计美联储在2014年末段某个时候结束购债。他在周三投下自2007年来他个人的首张否决票。

罗森格伦周五接受路透电话采访时称，“我所希望的是，到明年3月(美联储会议)前会有足够数据，让我们十分确信经济能够实现3%的成长率”，这一成长水平是增长就业和拉高通胀所需的。

“我预计我们仍能够取得符合联储双重职能的结果，尽快实现充分就业并达到2%的通胀目标。”

美联储周三表示，将从1月开始把每月购债规模缩减100亿美元至750亿美元，并暗示2014年底之前完全撤出购债。此举可能标志着史无前例的刺激政策走向结束。

“目前看来，那似乎是一个合理的预期，”罗森格伦谈及贝南克撤出刺激的时间表时称，他实际上对开始缩减购债的时机持有异议。

几乎所有接受路透访问的分析师目前都预计，美联储将在2014年继续逐步削减购债规模，2015年开始前将完全结束购债。

但罗森格伦对此表示不安，称缩减购债的时间“有点早”。他说，美联储官员对经济复苏期间的成长和通胀前景过于乐观，目前预估也有可能难以实现。

美国商务部周五上修第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值至成长4.1%，创2011年第四季以来最高升幅。前值为增长3.6%。

美联储下次政策会议将在1月末召开，是贝南克1月31日结束主席任期前的最后一次会议。

美联储大规模刺激措施的坚定拥护者叶伦周五朝成为该央行史上首位女主席又迈进一大步，其提名测试性投票在参议院获得通过，成功闯过共和党的障碍。

“我相当肯定，珍妮特(叶伦)将尽力采取适当举措，”罗森格伦说。

美联储在叶伦帮助拟定的声明中还试图安抚市场，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。联储称，在失业率降至6.5%之后“相当长的一段时间内”维持近零利率“可能会是适当的”，尤其是在通胀预期仍然低于目标的情况下。

罗森格伦表示，他强烈支持关于新的低利率前瞻性指引。

他称，尽管更强劲的经济成长应能推动通胀明年回升，但尚未在数据中显示出来。

“鉴于我们的目标仍有未达标之处，我认为目前仍有必要保持耐心，”他在周五稍早的声明中称。

罗森格伦不愿谈论在反对缩减购债的问题上他是否是单枪匹马，但他表示，结果是他成为最强烈反对缩减购债的人。(完)